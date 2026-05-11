Con una cucharada de vinagre y un secador de pelo: cómo sacar un sticker muy pegado

Generalmente, los stickers, pegatinas y adhesivos que ya vienen con los envases o que colocamos para decorar algún objeto, dejan restos de pegamento difíciles de sacar.

Esto se debe a que están diseñados con adhesivos de alta adherencia para garantizar resistencia y durabilidad. Cuando sacamos la pegatina, el pegamento se queda en la superficie.

Sumado a todo lo anterior, el calor, el tiempo y el tipo de adhesivo hacen que se degrade o adhiera. Por eso lo ideal es tener un truco de limpieza y no intentar que esto no ocurra.

Con vinagre y un secador de pelo: el truco para sacar los restos de pegamento

Este truco consta de dos partes o pasos diferenciados: uno que requiere del calor del secador de pelo y otro que lleva vinagre como ingrediente principal.

Dato no menor: el paso del secador de pelo se puede acompañar con una pequeña espátula para empujar el pegamento. Si el sticker está puesto, este paso es sumamente importante para despegarlo.

restos de pegamento El calor y el ácido ablandan los restos de pegamento.

Lo primero que tienes que hacer para realizar este truco es encender el secador de pelo a potencia media o baja. Coloca el secador de pelo apuntando a la pegatina y déjalo por un minuto. Una vez que el sticker se ablandó por el calor del secador de pelo, retíralo con ayuda de la espátula. Seguro van a quedar restos de pegamento. Pasa un paño o trapo que no suelte pelusas, embebido en vinagre, por encima del pegote para remover los restos. El vinagre es muy seguro para las superficies, a diferencia de algunos disolventes como la acetona, que podrían dañar los materiales. Para finalizar el truco pasa una servilleta limpia por la zona para retirar los restos de vinagre y pegamento. Es un truco ideal para frascos, ventanas, muebles, computadoras y todo tipo de material que no se desintegre por la humedad del vinagre.

¿En qué casos no conviene usar vinagre?

Aunque el vinagre parece el ingrediente más poderoso en la lista de los productos para trucos caseros, también tiene algunos contras.

vinagre Hay qye tener mucho cuidado al usar vinagre en cualquier superficie.

No conviene usar vinagre en materiales delicados o piedras sensibles como mármol o granito, sobre todo usarlo puro. El vinagre no se lleva muy bien con otros ingredientes químicos como la lavandina o el cloro, por eso solo hay que diluirlo con agua.

Usar vinagre para limpiar pantallas digitales u objetos tecnológicos tampoco se recomienda. No hay que olvidar que es un producto ácido y un abrasivo leve.