Vinagre como remedio casero para el moho de la ducha

Cuando el moho se acumula en la ducha, puede manchar las cerámicas, azulejos, la junta de goma e incluso la cortina de la ducha. A la larga, los hongos generan malos olores y pueden hasta afectar la salud respiratoria, sobre todo en personas que tienen asma o alguna afección.

Cómo eliminar con vinagre el moho de la ducha

Antes de limpiar y remover los hongos y el moho, lo ideal es evitar que aparezcan. El moho se forma en las paredes y rincones de la casa que tienen mucha humedad y donde existen organismos que encuentran en este ambiente el caldo de cultivo perfecto para desarrollarse.

Si hay algo que el moho adora, es la humedad y la temperatura. Si ventilamos a diario el baño, secamos todo muy bien, cambiamos las toallas y toallones semanalmente y no dejamos mugre acumulada en el tacho de basura, podemos evitar la aparición de moho en la ducha o cualquier rincón del baño.

vinagre de limpieza Realiza este procedimiento de limpieza por lo menos dos veces al mes.

El vinagre posee propiedades ácidas y antifúngicas que combaten el moho y lo eliminan de raíz. El vinagre blanco es un fungicida eficaz que penetra en las esporas del moho y las mata.

Si ya detectaste moho en tu ducha, lo que tienes que hacer es bastante simple: rocía una mezcla de vinagre destilado y agua sobre el moho y remueve con un cepillo.

No te olvides de secar muy bien la humedad y los restos de vinagre luego de la limpieza y repetir este proceso por lo menos dos veces al mes para evitar que el moho se expanda por la ducha.

Otras manchas que se limpian con vinagre

El vinagre se puede usar para limpiar varios tipos de manchas, además de moho. Este producto ácido es ideal para los pegotes de grasa en la cocina, el horno, las sartenes y los platos.

limpiar con vinagre El vinagre es un producto de limpieza natural y económico.

El vinagre es muy bueno también para limpiar las manchas o marcas de agua que quedan en los espejos y ventanas de la casa. Con vinagre se pueden limpiar pisos, inodoros, lavamanos y ropa.