Cómo el vinagre nos ayuda a eliminar algunas plagas del hogar

Existen varios tipos de vinagre que es bueno conocer antes de usarlo. Normalmente en el hogar tenemos vinagre de manzana o de vino para condimentar o desincrustar el sarro de la tetera.

Sin embargo, también existen otras variedades naturales, como la de arroz y algunas opciones químicas comerciales como el vinagre destilado. Para combatir plagas conviene usar vinagre destilado por su intensidad y nivel de acidez.

Plagas del hogar que se pueden combatir con vinagre

El vinagre es una alternativa ecológica para fumigar y repeler plagas comunes del hogar. Lo ideal es evitar y prevenir la visita de las plagas durante las temporadas de mayor reproducción, pero esto no siempre es posible.

En otoño y cuando empiezan los días más frescos, comienzan a llegar al hogar plagas pequeñas y medianas en busca de refugio, comida, espacios para dejar sus huevos o simplemente atraídas por la humedad y temperatura del interior.

plagas (2) El ácido del vinagre espanta a las plagas.

Las plagas más comunes del otoño e interior son generalmente inofensivas, pero asquerosas. Las chinches con olor, los ciempiés, las chinches de arce y las pulgas se pueden esconder en los rincones del hogar.

Otras plagas comunes que también infestan la casa e invaden todo a su paso son las cucarachas bebés (comienzan a romperse los huevos en esta temporada) y las hormigas pequeñas que se comen todos los alimetos dulces que encuentran.

Para ahuyentar estas plagas, solo basta con rociar una mezcla de agua y vinagre blanco en las zonas infestadas o en los rincones donde suelen esconderse, como esquinas, azulejos, alacenas, baños y ambientes húmedos. El vinagre las mantiene alejadas y encima es seguro para la salud.

Cómo evitar plagas en el hogar

Aunque el vinagre se puede usar para repeler plagas, es importante evitar su llegada al hogar.

limpiar alacena Es mejor evitar la llegada de las plagas al hogar.