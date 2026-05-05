Colocar sal en el inodoro: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve el truco casero

Por qué se recomienda colocar sal adentro del inodoro

La sal, especialmente si se combina con bicarbonato de sodio, puede ayudar a erosionar pequeñas acumulaciones de sedimentos minerales o restos orgánicos. Más precisamente, esta combinación crea una reacción abrasiva que lija las paredes de las tuberías.

Además, la sal tiene una alta capacidad para absorber la humedad, ayudando a neutralizar olores que pueden salir del interior de las tuberías.

Más allá de eliminar las manchas de cal con este ingrediente, también puedes evitar el ingreso de plagas al baño de tu casa. Las mosquitas de la humedad y las hormigas son las más frecuentes.

inodoro, truco de limpieza.jpg Con este truco casero, limpiarás tu inodoro fácilmente.

Este truco es genial para el mantenimiento, pero si tienes un atasco serio (donde el agua no baja para nada), la sal no hará milagros, por lo que deberás contactarte con un especialista.

Dejando un mito común de lado, tienes que saber que la sal ayuda a limpiar y desodorizar, pero no tiene el poder desinfectante de un virucida o bactericida fuerte.

Cómo aplicar este truco casero correctamente

Aplicación: esparce la sal por el interior del inodoro antes de irte a dormir.

Tiempo de espera: déjalo actuar toda la noche sin tirar de la cadena.

Finalización: por la mañana, hierve agua y viértela (o simplemente tira de la cadena) para arrastrar los residuos.

Los expertos recomiendan moderación en el uso de este truco casero. De lo contrario, puedes terminar provocando un problema en el inodoro de tu baño.