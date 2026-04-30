El truco con sal para combatir y eliminar la humedad de la casa

¿Por qué hay más humedad en invierno dentro de la casa?

Durante el invierno, la diferencia de temperatura entre el exterior frío y el interior calefaccionado genera el fenómeno de condensación que se ve reflejado en diferentes espacios de la casa.

Al cerrar ventanas para mantener el calor, reducimos la ventilación, lo que provoca que el vapor generado al cocinar, ducharnos o incluso respirar se acumule.

calefactor a gas El calefactor y el encierro favorecen la aparición de la humedad.

Este exceso de humedad no solo afecta la estructura de la casa, provocando manchas de moho en las paredes, sino que también aumenta la sensación de frío. Mantener un ambiente seco es clave para que la calefacción sea más eficiente y para proteger nuestra salud respiratoria.

El truco con sal para absorber la humedad de forma económica

La sal gruesa es un material higroscópico, lo que significa que tiene la capacidad natural de atraer y retener las moléculas de agua del ambiente.

Para fabricar tu propio deshumidificador casero, solo necesitas seguir estos pasos y prestar atención a este truco.

Embed - Mirian - DECORACIÓN | DIY on Instagram: "Truco de la sal para la humedad, + info La sal gruesa es una opción natural y súper eficaz contra la humedad porque absorbe el exceso de agua del aire sin necesidad de químicos. Esto ayuda a: Prevenir el moho en armarios, canapé y baño. Reducir el olor a cerrado. Evitar la condensación en ventanas. Mantener tu casa más seca y saludable. Cambia la sal cada 2–3 semanas, o cuando veas que está húmeda o apelmazada. Esto asegura que siga absorbiendo humedad de manera efectiva. Tip extra: Pon la sal en recipientes planos o anchos para que absorba mejor la humedad. En armarios puedes usar una bolsa de tela para colgarla. ¿Has probado este truco en casa? ♥ #humedad #tipshogar #antihumedad #hogarsaludable #homehacks" View this post on Instagram

Prepara algunas compoteras o recipientes de vidrio para colocar en los puntos claves de la casa donde se junta humedad. Llena los frascos de sal gruesa y colócalos por toda la casa. Deja que la sal actúe y absorba y renueva cada cierto tiempo el contenido. También puedes probar con un poco de sal mezclada con bicarbonato para potenciar el truco.

En pocos días, verás cómo la sal se humedece y el agua comienza a gotear hacia la base del recipiente. Este sistema es ideal para colocar en esquinas de habitaciones, baños o dentro de armarios.

Otros trucos con sal que no conocías para tu hogar

Además de combatir la humedad ambiental, este ingrediente básico de cocina tiene otros usos sorprendentes para el mantenimiento de tu casa:

sal gruesa La sal se puede usar para muchos trucos caseros.

Coloca pequeños sacos de tela con sal y unas gotas de aceite esencial de lavanda entre tu ropa. La sal absorberá el olor a encierro y la humedad mientras el aceite aromatiza.

Mezcla sal con un poco de vinagre blanco para crear una pasta abrasiva natural. Es excelente para tallar las juntas de los azulejos donde se acumula la humedad y para remover el moho.

Poner un pequeño cuenco con sal en el borde o marco de la ventana ayuda a reducir drásticamente la formación de vaho por las mañanas.