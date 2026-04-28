Mojar una tarjeta de crédito vieja con vinagre: qué significa este truco

El truco que encontré llevaba como ingrediente principal alcohol, pero decidí reemplazarlo con vinagre de limpieza, ya que este ingrediente ácido logra eliminar los hongos y la grasa de manera mucho más efectiva.

La clave de este truco con vinagre: para poder acceder a la suciedad más profunda y los detalles de la goma de la heladera, se necesita de una vieja tarjeta de crédito que ya no utilizas. Sigue los pasos del truco a continuación, pero reemplazando los ingredientes por vinagre.

Embed - Hong Jie Limpieza on Instagram: "“Limpieza del refrigerador: las gomas pueden acumular moho si no se limpian, causando manchas y mal olor. Hongjie te enseña un truco; si te interesa, pruébalo. Comenta “Limpio” y recibe recetas naturales que funcionan de verdad. #TrucoDeLimpieza #EliminarMohoRefrigerador #MalOlorRefrigerador #QuitarManchasFácil #LimpiezaHogar”" View this post on Instagram

Prepara una mezcla de agua y vinagre con partes iguales. Moja un paño limpio con la mezcla y pásalo por la goma de la heladera. Luego, moja ese mismo paño, pero esta vez con la tarjeta de crédito envuelta en él. Pasa la tarjeta por las comisuras más finas de la goma y verás cómo sale toda la mugre, el mogo acumulado y el polvo.

Lo que nunca debes limpiar con vinagre: advertencias de seguridad

Aunque el vinagre es el rey de los remedios caseros, su acidez natural no es compatible con todas las superficies. Ignorar las advertencias de uso puede resultar en daños irreparables para tu hogar.

El error más grave que debes evitar es limpiar piedras naturales como el mármol, el granito o el cuarzo. El ácido acético reacciona con estos materiales, eliminando su brillo y dejando manchas opacas permanentes. Para estas mesadas, opta siempre por agua tibia y jabón neutro.

vinagre Cuidado con dónde utilizas el vinagre.

Otro lugar prohibido son las pantallas electrónicas. Ya sea tu celular, televisor o computadora, el vinagre corroe las capas protectoras que repelen la grasa de los dedos, afectando la sensibilidad táctil y la nitidez.

Asimismo, evita usar vinagre en pisos de madera con acabado de cera o barniz, ya que el uso frecuente desgasta el sellador y deja la madera expuesta y sin vida.

En cuanto a la cocina, nunca intentes limpiar restos de huevo pegados en una sartén con este producto; el ácido coagula las proteínas y crea una pasta pegajosa imposible de quitar.

Pero lo más importante es la seguridad química: jamás mezcles vinagre con lavandina (cloro). Esta combinación genera gas cloro, una sustancia altamente tóxica que puede causar graves quemaduras en las vías respiratorias. Mantener estos cuidados te permitirá aprovechar los beneficios del vinagre sin poner en riesgo los objetos de la casa o tu salud.