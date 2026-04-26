Cómo usar vinagre para eliminar las manchas oscuras en las juntas de las cerámicas

Hoy te cuento cómo eliminar la suciedad en las juntas de los azulejos y las cerámicas de la casa y, de paso, te dejo algunos consejos para rellenar y restaurar las juntas gastadas o viejas sin necesidad de gastar mucho dinero.

Un truco con vinagre: por qué las juntas se llenan de manchas

Normalmente, las juntas de los azulejos, baldosas o cerámicas se empiezan a poner marrones o se llenan de manchas oscuras por el propio desgaste y el roce constante con la mugre del ambiente.

Esto se suele notar sobre todo en las baldosas de los pisos y en los azulejos de los baños, que en ocasiones se llenan de moho.

El vinagre actúa como un ácido abrasivo en estos casos y en otros tipos de manchas comunes. Al tratarse de un producto con niveles importantes de acidez, logra romper con las partículas que componen a ciertas manchas y eliminarlas por completo sin dañar las superficies.

vinagre en las baldosas Es importante limpiar estas manchas para que no se acumule moho, polvo ni humedad entre las cerámicas.

Este efecto de limpieza se nota mucho cuando usamos vinagre para desengrasar utensilios de la cocina o cuando lo ponemos dentro de una tetera con mucho sarro. Con los azulejos ocurre lo mismo.

La pasta o pegamento que une a las cerámicas es un material poroso con capacidad absorbente que puede atrapar la mugre, grasa y humedad del ambiente, tornándose de un color marrón o negro cuando no se limpia en mucho tiempo.

Cómo limpiar las manchas en las juntas usando vinagre

La solución a este problema es muy simple y solo lleva tres ingredientes: un poco de detergente de platos, vinagre blanco de limpieza y un poco de agua. Al tratarse de manchas localizadas, no vas a necesitar un rociador. Lo mejor es conseguir una botella con pico fino, como las que se usan para poner mayonesa o ketchup.

juntas azulejos Ten siempre a mano un limpiador multisuperficie de vinagre para este tipo de manchas.

Coloca partes iguales de todos los ingredientes y coloca esta mezcla con vinagre en las juntas. Deja que el vinagre actúe por unos 20 minutos, refriega con un pequeño cepillo o la punta de un trapo y pasa un paño húmedo para retirar el vinagre de las paredes.

Si lo deseas, además de limpiar las manchas, puedes restaurar y rellenar las juntas de los azulejos. Solo debes conseguir un polvo o pastina de relleno que se compra en cualquier tienda de construcción o cerámicos.