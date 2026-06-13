Un agricultor donó tierras para un parque público, y la ciudad las vendió a un desarrollador de centro de datos por US$10 millones

La polémica explotó cuando se conoció que, en 2025, la TEDC vendió el terreno al desarrollador Blueprint por 10 millones de dólares para construir un centro de datos de aproximadamente 135.000 pies cuadrados. El proyecto forma parte de una inversión estimada en 1.000 millones de dólares destinada a infraestructura tecnológica relacionada con almacenamiento de datos, alojamiento web y procesamiento de inteligencia artificial.

Agricultor conocido como Mr. Bland

El parque que nunca fue: la ciudad y la venta de un terreno donado

Vecinos de la ciudad como Pamela Griffin, quien creció jugando en esos terrenos, lideraron la oposición al proyecto. Los residentes sostienen que la venta contradice el espíritu y las condiciones originales de la donación. Además, han expresado preocupaciones por el posible aumento del ruido, el consumo energético, el impacto sobre el agua y la reducción del valor de las propiedades cercanas.

Las autoridades locales defienden la operación argumentando que el terreno estaba zonificado para usos industriales y que el centro de datos generará importantes beneficios económicos. De acuerdo con estimaciones oficiales de la ciudad de Taylor, el proyecto podría aportar hasta 30 millones de dólares en ingresos fiscales durante la próxima década, además de aproximadamente 20 millones para el sistema escolar local.