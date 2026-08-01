Irrigación clausuró el vuelco de efluentes de un frigorífico en Maipú y le aplicó una multa de $13 millones

Personal de Irrigación labró la multa a la empresa de Maipú tras numerosos incumplimientos. Foto: gentileza Irrigación

Inspecciones, muestras de laboratorio e incumplimientos

De acuerdo con lo informado por el organismo del agua, las inspecciones técnicas y los análisis de laboratorio revelaron que el establecimiento no alcanzaba los parámetros de calidad mínimos exigidos para el vertido.

Las autoridades de Irrigación señalaron que la empresa no mostró voluntad de adecuar sus procesos a pesar de haber recibido apercibimientos y sanciones pecuniarias previas.

Ante la falta de avances, personal técnico y operativo del organismo procedió al sellado permanente del punto de descarga y labró el acta correspondiente.

Así quedó la boca de vuelco de efluentes del frigorífico y matadero de Maipú. Foto: gentileza Irrigación

Cómo afecta la medida al funcionamiento de la empresa

San Javier S.A. se dedica al faenamiento y conservación en frío de carne vacuna, un proceso productivo que genera efluentes con una elevada carga orgánica y microbiológica. Cuando estos líquidos no son tratados correctamente, alteran la calidad del recurso hídrico y representan un riesgo ambiental directo para los usos del agua en las zonas bajas del canal Pescara.

Desde Irrigación aclararon los alcances de la sanción:

No implica la clausura del frigorífico: la empresa puede continuar con sus actividades operativas.

la empresa puede continuar con sus actividades operativas. Prohibición de volcado: queda estrictamente prohibido descargar efluentes al ducto del canal Pescara.

queda estrictamente prohibido descargar efluentes al ducto del canal Pescara. Plan de adecuación exigido: para rehabilitar el punto de vuelco, la firma deberá presentar una propuesta técnica integral que garantice el tratamiento adecuado de sus residuos conforme a la normativa vigente.

Firmeza en los controles sobre el canal Pescara

La medida se enmarca en un plan de fiscalización sobre los más de 30 establecimientos que vierten al ducto cerrado del sistema Pescara.

Aunque el sector cuenta con perforaciones para diluir y mejorar la calidad del caudal, desde la Superintendencia General de Irrigación reafirmaron que cada empresa debe contar con plantas de tratamiento acordes a la ley.

Desde la conducción de Irrigación ratificaron que continuarán aplicando sanciones pecuniarias, clausuras de puntos de vuelco o cierres preventivos a todos aquellos establecimientos que no cumplan con la normativa ambiental provincial.