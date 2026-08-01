Plantó un árbol todos los días durante 40 años en una isla y creó un bosque más grande que Central Park

Durante casi 30 años trabajó en el anonimato y fue considerado un "loco" por muchos habitantes de la zona. Comenzó plantando árboles de bambú, cuyas raíces ayudaron a fijar la arena y evitar que el viento y el agua la erosionaran. Con el tiempo, esa primera vegetación creó la sombra y la humedad necesarias para que otras especies pudieran crecer.

El hombre que desafió la erosión y convirtió un terreno estéril en el hogar de cientos de especies

En 2007, un fotógrafo de vida silvestre descubrió el bosque por casualidad y dio a conocer su hazaña al mundo. Lo que había comenzado como un banco de arena infértil se convirtió en un denso ecosistema conocido como el bosque de Molai, nombre que recibió en su honor. Hoy esta selva es completamente autosuficiente y sirve de refugio para tigres de Bengala, rinocerontes de un cuerno, elefantes, ciervos y más de un centenar de especies de aves.

En 2015, el gobierno de India le otorgó el Padma Shri, uno de los mayores reconocimientos civiles del país. Su historia ha inspirado documentales y libros infantiles, como El niño que cultivó un bosque, y sus métodos de reforestación son estudiados en escuelas de ecología de distintas partes del mundo. A sus más de 60 años, Jadav continúa viviendo cerca de su oasis y sigue plantando árboles con el objetivo de reforestar por completo la isla de Majuli.