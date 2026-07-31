Viento Zonda en Mendoza: 64 intervenciones, un herido y alerta por el ingreso de viento Sur

Ante la advertencia del viento Zonda, la DGE suspendió las clases en todos los turnos y niveles educativos de la provincia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Ante la advertencia del viento Zonda, la DGE suspendió las clases en todos los turnos y niveles educativos de la provincia.

Alerta de último momento: ingreso de viento Sur en toda la provincia

Tras las ráfagas y el ascenso térmico registrado durante la tarde que alcanzó los 25 grados, la Dirección Provincial de Defensa Civil emitió una actualización meteorológica en la que ratificó el ingreso de viento Sur en todo el territorio provincial.

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 19, la circulación de aire fresco del sector sur se extenderá a lo largo de horas de la noche de este viernes y durante la madrugada del sábado 1 de agosto, marcando un quiebre en las condiciones del tiempo y provocando un paulatino descenso de la temperatura.

Para este sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 21 grados, de acuerdo al pronóstico del tiempo.

Guaymallén concentró más de la mitad de los auxilios asistidos

Respecto de las novedades provocadas por el Zonda, Guaymallén encabezó la nómina con 33 asistencias coordinadas:

12 incendios de campo y malezas.

10 árboles caídos.

9 postes derribados.

2 ramas de gran porte caídas.

1 persona lesionada, quien debió ser atendida por personal médico tras el desprendimiento de una rama sobre la vía pública.

Por su parte, Las Heras sumó 11 intervenciones, con 7 incendios de campo y 4 árboles caídos.

En el resto del Gran Mendoza, los incidentes se mantuvieron en valores bajos:

Capital: 1 árbol caído.

Luján de Cuyo: 1 poste caído.

Lavalle: 1 cable caído en la vía pública. El paso del viento Zonda en el Gran Mendoza no fue tan fuerte como se había pronosticado. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El reporte en el Valle de Uco y el Sur

En la región del Valle de Uco, los llamados de emergencia estuvieron relacionados principalmente con los efectos del viento Zonda sobre el arbolado público:

Tunuyán: 8 árboles caídos.

San Carlos: 5 árboles caídos.

Tupungato: 3 árboles caídos.

En tanto, en el Sur mendocino, la Comuna de Malargüe notificó la caída de una rama de consideración.

Desde Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo constante sobre las rutas y sectores urbanos en coordinación con los municipios y las cuadrillas de los servicios públicos.