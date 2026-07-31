El paso del viento Zonda durante este viernes 31 de julio dejó un saldo total de 64 intervenciones coordinadas por Defensa Civil, según el relevamiento consolidado hasta las 19.30. Si bien el fenómeno no bajó con la severidad prevista a todo el llano metropolitano, las ráfagas discontinuas y las elevadas temperaturas provocaron diversas contingencias.
Viento Zonda en Mendoza: 64 intervenciones, un herido y alerta por el ingreso de viento Sur
El reporte oficial de Defensa Civil del Zonda detalla caídas de árboles, incendios de campo y un lesionado en Guaymallén, donde una rama cayó sobre un hombre
Guaymallén resultó ser la comuna más castigada por el evento meteorológico, concentrando más de la mitad de las emergencias atendidas en todo el territorio mendocino.
Allí precisamente se registró un grave accidente protagonizado por un hombre de 73 años, a quien se le cayó una rama encima provocándole graves daños, por lo que fue trasladado al Hospital El Carmen.
Ante la advertencia del viento Zonda, la DGE suspendió las clases en todos los turnos y niveles educativos de la provincia.
Alerta de último momento: ingreso de viento Sur en toda la provincia
Tras las ráfagas y el ascenso térmico registrado durante la tarde que alcanzó los 25 grados, la Dirección Provincial de Defensa Civil emitió una actualización meteorológica en la que ratificó el ingreso de viento Sur en todo el territorio provincial.
De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 19, la circulación de aire fresco del sector sur se extenderá a lo largo de horas de la noche de este viernes y durante la madrugada del sábado 1 de agosto, marcando un quiebre en las condiciones del tiempo y provocando un paulatino descenso de la temperatura.
Para este sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 21 grados, de acuerdo al pronóstico del tiempo.
Guaymallén concentró más de la mitad de los auxilios asistidos
Respecto de las novedades provocadas por el Zonda, Guaymallén encabezó la nómina con 33 asistencias coordinadas:
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12 incendios de campo y malezas.
10 árboles caídos.
9 postes derribados.
2 ramas de gran porte caídas.
1 persona lesionada, quien debió ser atendida por personal médico tras el desprendimiento de una rama sobre la vía pública.
Por su parte, Las Heras sumó 11 intervenciones, con 7 incendios de campo y 4 árboles caídos.
En el resto del Gran Mendoza, los incidentes se mantuvieron en valores bajos:
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Capital: 1 árbol caído.
Luján de Cuyo: 1 poste caído.
Lavalle: 1 cable caído en la vía pública.
El reporte en el Valle de Uco y el Sur
En la región del Valle de Uco, los llamados de emergencia estuvieron relacionados principalmente con los efectos del viento Zonda sobre el arbolado público:
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Tunuyán: 8 árboles caídos.
San Carlos: 5 árboles caídos.
Tupungato: 3 árboles caídos.
En tanto, en el Sur mendocino, la Comuna de Malargüe notificó la caída de una rama de consideración.
Desde Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo constante sobre las rutas y sectores urbanos en coordinación con los municipios y las cuadrillas de los servicios públicos.
En pocas palabras
- Viento Zonda: 64 intervenciones se registraron en Mendoza, incluyendo caídas de árboles e incendios.
- Herido en Guaymallén: una rama cayó sobre un hombre de 73 años, causándole graves lesiones.
- Alerta por viento Sur: Defensa Civil informó el ingreso de viento Sur en toda la provincia, anticipando un descenso de temperatura para el sábado.