La Argentina se encamina a enfrentar un episodio del fenómeno "El Niño" que promete ubicarse entre los más potentes desde que se tienen registros históricos. Según las proyecciones más recientes, el evento alcanzará su pico máximo entre la primavera y el verano 2026/2027, incrementando de manera drástica la probabilidad de lluvias extraordinarias, granizadas y tormentas severas.
Argentina se prepara para "El Niño" más intenso en décadas: a qué provincias afectarán las tormentas y cuándo
Principales organismos del mundo advierten un riesgo extremo de tormentas severas e inundaciones por El Niño. Algunas provincias ya activaron comités de crisis
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que las condiciones del sistema ENOS ya corresponden a una fase cálida, con una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante el trimestre julio-agosto-septiembre.
Por su parte, la NOAA prevé un fortalecimiento constante y estima un 81% de chances de que el fenómeno alcance la categoría de "muy fuerte" entre octubre y diciembre de este año, manteniendo un 97% de probabilidades de permanecer activo hasta comienzos de la primavera de 2027.
El Niño: las zonas con mayor riesgo de inundaciones por las tormentas
De acuerdo con los modelos estacionales, la mayor concentración de precipitaciones por encima de lo normal afectará a:
- El Litoral
- Región pampeana
- Norte de Buenos Aires
- Santa Fe
- Entre Ríos
- Córdoba
- Corrientes
- Misiones
Asimismo, preocupa el impacto en los grandes cursos de agua como los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, cuyas crecidas podrían generar anegamientos en localidades ribereñas. En el plano agropecuario, si bien las lluvias aportarán humedad tras períodos secos, el exceso hídrico amenaza con complicar la siembra, la cosecha y la sanidad de los cultivos.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, distritos y provincias ya comenzaron a desplegar esquemas preventivos:
- Santa Fe: Protección Civil coordina mesas de trabajo con más de cien municipios y comunas de la cuenca del Paraná.
- Buenos Aires: Tigre reforzó su sistema de alerta temprana en el Delta; Zárate evalúa esquemas de evacuación en barrios costeros y Olavarría monitorea el arroyo Tapalqué.
- Norte del país: localidades de Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones siguen de cerca los pronósticos hidrológicos.
El dato que más inquieta a la comunidad científica es la anomalía en la temperatura del mar: el índice Niño 3.4 ya se ubica en +1,2 °C y proyecta superar los +2 °C durante su pico, un umbral reservado únicamente para los eventos más severos de la historia. Frente a este panorama, los especialistas recomiendan seguir con atención los avisos del SMN.
En pocas palabras
- Fenómeno El Niño: Argentina se prepara para uno de los eventos más intensos, con pico entre primavera y verano 2026/2027.
- Riesgo Extremo: se advierte un riesgo alto de tormentas severas, inundaciones y granizo en varias provincias.
- Preparativos: provincias como Santa Fe, Buenos Aires y del norte del país activaron comités de crisis y esquemas preventivos.