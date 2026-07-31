Argentina se prepara para "El Niño" más intenso en décadas: a qué provincias afectarán las tormentas y cuándo

Las fuertes lluvias que se vienen preocupan a las autoridades. Algunas provincias ya toman medidas. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Niño: las zonas con mayor riesgo de inundaciones por las tormentas

De acuerdo con los modelos estacionales, la mayor concentración de precipitaciones por encima de lo normal afectará a:

El Litoral

Región pampeana

Norte de Buenos Aires

Santa Fe

Entre Ríos

Córdoba

Corrientes

Misiones

Asimismo, preocupa el impacto en los grandes cursos de agua como los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, cuyas crecidas podrían generar anegamientos en localidades ribereñas. En el plano agropecuario, si bien las lluvias aportarán humedad tras períodos secos, el exceso hídrico amenaza con complicar la siembra, la cosecha y la sanidad de los cultivos.

Habrá fuertes precipitaciones en diferentes puntos del país tras la llegada de El Niño. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, distritos y provincias ya comenzaron a desplegar esquemas preventivos:

Santa Fe : Protección Civil coordina mesas de trabajo con más de cien municipios y comunas de la cuenca del Paraná.

: Protección Civil coordina mesas de trabajo con más de cien municipios y comunas de la cuenca del Paraná. Buenos Aires : Tigre reforzó su sistema de alerta temprana en el Delta; Zárate evalúa esquemas de evacuación en barrios costeros y Olavarría monitorea el arroyo Tapalqué.

: Tigre reforzó su sistema de alerta temprana en el Delta; Zárate evalúa esquemas de evacuación en barrios costeros y Olavarría monitorea el arroyo Tapalqué. Norte del país: localidades de Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones siguen de cerca los pronósticos hidrológicos.

El dato que más inquieta a la comunidad científica es la anomalía en la temperatura del mar: el índice Niño 3.4 ya se ubica en +1,2 °C y proyecta superar los +2 °C durante su pico, un umbral reservado únicamente para los eventos más severos de la historia. Frente a este panorama, los especialistas recomiendan seguir con atención los avisos del SMN.