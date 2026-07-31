Cómo saber si la rueda de tu auto es falsa o está adulterada antes de comprarla

Al final de ese código, dentro de un pequeño óvalo troquelado en el caucho, verás cuatro números clave. Los dos primeros indican la semana del año y los dos últimos el año de fabricación (por ejemplo, el número 1223 significa que se fabricó en la semana 12 del año 2023).

Este código puede revelar el estado de la rueda de tu auto.

En las cubiertas adulteradas o recapadas clandestinamente, estos números suelen verse lijados, con bordes desprolijos o directamente remarcados de forma casera. Si notas que la zona del código DOT tiene una textura extraña o raspaduras, rechaza la compra inmediatamente.

Las marcas que delatan a las llantas truchas

Si lo que estás buscando es cambiar los rines o llantas de aleación, el engaño suele estar en la calidad del metal. Las llantas originales o de marcas de prestigio internacional están obligadas a pasar por rigurosos controles de resistencia antes de salir a la calle.

Al momento de inspeccionar la rueda, busca las marcas de seguridad: las llantas legítimas llevan troqueladas en el metal (en relieve o bajo relieve) las siglas de homologación internacional como JWL, VIA o TÜV. En las réplicas o imitaciones baratas, estas siglas suelen venir impresas en simples calcomanías que se despegan con la mano o simplemente no existen.

Si el reverso de la rueda es completamente liso o tiene grabados borrosos, estás ante una copia de mala calidad que pondrá en riesgo la estabilidad de tu auto.