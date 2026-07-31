Cómo saber si la rueda de tu auto es falsa o está adulterada antes de comprarla

Comprar ruedas nuevas para el auto nunca es un gasto menor. Ya sea que estés buscando renovar los desgastados o cambiar, se trata de una inversión clave no solo para la estética, sino principalmente para la seguridad. Sin embargo, en el mercado informal y en plataformas de venta proliferan las réplicas de baja calidad y las gomas adulteradas.
Una rueda falsificada puede fracturarse por completo ante el impacto de tu auto con un pozo en la ruta, mientras que una llanta recauchutada o rejuvenecida ilegalmente corre un riesgo altísimo de reventón a alta velocidad.
El truco del código DOT para detectar ruedas falsas
Para evitar caer en una estafa con las ruedas de tu auto, el primer secreto está en aprender a leer su documento de identidad. La mayoría de las marcas graban en el flanco lateral una serie de números y letras que comienza con la palabra DOT.
Al final de ese código, dentro de un pequeño óvalo troquelado en el caucho, verás cuatro números clave. Los dos primeros indican la semana del año y los dos últimos el año de fabricación (por ejemplo, el número 1223 significa que se fabricó en la semana 12 del año 2023).
En las cubiertas adulteradas o recapadas clandestinamente, estos números suelen verse lijados, con bordes desprolijos o directamente remarcados de forma casera. Si notas que la zona del código DOT tiene una textura extraña o raspaduras, rechaza la compra inmediatamente.
Las marcas que delatan a las llantas truchas
Si lo que estás buscando es cambiar los rines o llantas de aleación, el engaño suele estar en la calidad del metal. Las llantas originales o de marcas de prestigio internacional están obligadas a pasar por rigurosos controles de resistencia antes de salir a la calle.
Al momento de inspeccionar la rueda, busca las marcas de seguridad: las llantas legítimas llevan troqueladas en el metal (en relieve o bajo relieve) las siglas de homologación internacional como JWL, VIA o TÜV. En las réplicas o imitaciones baratas, estas siglas suelen venir impresas en simples calcomanías que se despegan con la mano o simplemente no existen.
Si el reverso de la rueda es completamente liso o tiene grabados borrosos, estás ante una copia de mala calidad que pondrá en riesgo la estabilidad de tu auto.
En pocas palabras
- Ruedas: comprar cubiertas nuevas es una inversión crucial para la seguridad y estética del vehículo.
- Identificación: el código DOT en el lateral de la rueda, con números de semana y año, ayuda a detectar falsificaciones o adulteraciones.
- Homologación: las llantas de aleación legítimas deben presentar sellos de homologación como JWL, VIA o TÜV troquelados en el metal.