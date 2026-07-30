Un joven de 25 años fue detenido este miércoles por la noche tras una intensa persecución policial que comenzó en la Quinta Sección de Capital y finalizó en Godoy Cruz. El sujeto está acusado de sustraer la rueda de auxilio de una camioneta Toyota Hilux estacionada en la vía pública.
Robó una rueda en Capital y cayó en Godoy Cruz luego de una persecución policial
El sospechoso fue interceptado en Godoy Cruz a bordo de un auto robado. Llevaba la rueda sustraída en Capital y herramientas en el interior del vehículo
Persecución y detención
El hecho se desencadenó cerca de las 20.05 en la calle Juan y Mateo Clark al 500, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre la presencia de dos sospechosos intentando robar en el vehículo de la víctima, un hombre de 40 años.
Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) acudieron rápidamente a la zona y sorprendieron a los delincuentes, quienes se fugaron a bordo de un Peugeot 308 de color gris.
Tras un patrullaje de seguimiento, el personal policial logró interceptar el automóvil en la intersección de las calles Pedro J. Godoy y Renato Zanzin, en Godoy Cruz, donde detuvieron al conductor.
Un auto robado y con patente trucha
Al registrar el interior del rodado, las autoridades hallaron la rueda de auxilio perteneciente a la camioneta afectada, junto a diversas herramientas utilizadas para forzar y desarmar la estructura de sujeción.
Además, los efectivos constataron una irregularidad mayor: las chapas patentes que llevaba el Peugeot 308 no coincidían con la numeración grabada en sus cristales. Al verificar los datos dominiales, se confirmó que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo por hurto agravado dictado en junio de 2026.
Por directivas de la oficina fiscal, se convocó al personal de Policía Científica para peritar el lugar y los elementos. El aprehendido fue trasladado a la sede judicial de calle Estrada, mientras que el vehículo adulterado y la rueda recuperada quedaron alojados en la Comisaría 6.
En pocas palabras
- Detienen a joven: un joven de 25 años fue detenido tras una persecución policial en Godoy Cruz por robo de rueda.
- Vehículo robado: el sospechoso conducía un Peugeot 308 con patente adulterada y pedido de secuestro activo.
- Evidencia encontrada: se recuperó la rueda sustraída y herramientas dentro del automóvil.