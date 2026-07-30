Robó una rueda en Capital y cayó en Godoy Cruz luego de una persecución policial

Tras un patrullaje de seguimiento, el personal policial logró interceptar el automóvil en la intersección de las calles Pedro J. Godoy y Renato Zanzin, en Godoy Cruz, donde detuvieron al conductor.

Los sospechosos escaparon en un Peugeot 308 gris tras robar la rueda. La Policía los persiguió y atrapó al conductor en la esquina de Godoy y Renato Zanzin.

Un auto robado y con patente trucha

Al registrar el interior del rodado, las autoridades hallaron la rueda de auxilio perteneciente a la camioneta afectada, junto a diversas herramientas utilizadas para forzar y desarmar la estructura de sujeción.

Además, los efectivos constataron una irregularidad mayor: las chapas patentes que llevaba el Peugeot 308 no coincidían con la numeración grabada en sus cristales. Al verificar los datos dominiales, se confirmó que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo por hurto agravado dictado en junio de 2026.

Encontraron la rueda robada y herramientas dentro del auto. El vehículo tenía patente trucha y pedido de secuestro por hurto agravado desde junio de 2026.

Por directivas de la oficina fiscal, se convocó al personal de Policía Científica para peritar el lugar y los elementos. El aprehendido fue trasladado a la sede judicial de calle Estrada, mientras que el vehículo adulterado y la rueda recuperada quedaron alojados en la Comisaría 6.