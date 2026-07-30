La Policía investiga un asalto a mano armada ocurrido durante la noche de este miércoles en un conocido sector comercial de Godoy Cruz. El hecho se produjo a las 21.40 en un local de comida rápida ubicado sobre la avenida San Martín Sur al 2000.
Investigan un asalto a mano armada en un local de comida rápida en Godoy Cruz
Tres delincuentes armados irrumpieron en un local de comida rápida de Godoy Cruz y robaron $50.000. La Policía Científica busca a los sospechosos
Asalto a mano armada en San Martín Sur
Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre el robo en el comercio. Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría 7ª se entrevistaron con el encargado, un joven de 21 años.
Según relató la víctima, tres delincuentes ingresaron de manera imprevista al establecimiento. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y, bajo amenaza de muerte, exigió la recaudación del momento.
Investigación y búsqueda de los sospechosos
Los ladrones lograron apoderarse de aproximadamente $50.000 en efectivo antes de darse a la fuga.
El fiscal a cargo dispuso la toma de denuncia y ordenó las medidas de rigor. En la causa ya interviene personal de la Unidad Investigativa Departamental de Godoy Cruz y la Policía Científica, quienes trabajan en la recolección de pruebas y en el análisis de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los asaltantes.
En pocas palabras
- Asalto a comercio: tres delincuentes armados robaron $50.000 en un local de comida rápida en Godoy Cruz.
- Detalles del robo: los asaltantes ingresaron al comercio y amenazaron con un arma de fuego al encargado.
- Investigación policial: la Policía Científica y la Unidad Investigativa trabajan para identificar y detener a los sospechosos.