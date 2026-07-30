Investigan un asalto a mano armada en un local de comida rápida en Godoy Cruz

Asalto a mano armada en San Martín Sur

Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre el robo en el comercio. Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría 7ª se entrevistaron con el encargado, un joven de 21 años.

Según relató la víctima, tres delincuentes ingresaron de manera imprevista al establecimiento. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y, bajo amenaza de muerte, exigió la recaudación del momento.