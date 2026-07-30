Olor a nafta, la estrategia fallida de dos camioneros para ocultar casi 400 kilos de cocaína

La cocaína que estaba oculta en los 2 camiones cisternas.

Tenían casi 400 kilos de cocaína

Los camiones tenían patente oriunda de Bolivia. Al ser detenido, uno de los choferes se negó a la identificación y tampoco exhibió la documentación requerida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Además, se detectó un fuerte olor a combustible, que es una maniobra que se utiliza para disimular el aroma de las drogas.

Un gendarme observó 5 mochilas dentro de la cabina. Cuando se le preguntó sobre el contenido de esos bolsos, el camionero manifestó primero que era “ropa sucia”, pero luego admitió que guardaba “cosas prohibidas”. Eran 228 ladrillos de cocaína, con un peso total de 239 kilos.

Las mochilas donde los camioneros ocultaban la cocaína.

Tras interceptar al segundo camión, el conductor y el acompañante fueron detenidos y requisados. En base a ello, se constató que transportaba en el sector de la cisterna 6 mochilas idénticas a las anteriores, con 142 ladrillos con resultado positivo para cocaína, con un peso total 149 kilos.

Los tres detenidos fueron imputados por narcotráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por el número de intervinientes. En la audiencia de acusación, la Fiscalía determinó que el valor de la cocaína supera los $13.500 millones.