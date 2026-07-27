La policía detuvo a un taxi trucho y se sorprendió con lo que encontró debajo del asiento del conductor

Ante las contradicciones manifestadas por los sospechosos, el personal policial realizó una inspección detallada del vehículo y encontró sorpresivo:

Hallazgo de la policía en el taxi: cocaína debajo del asiento

Personal de la policía encontró, debajo del asiento del conductor del taxi, un bolso negro que contenía un paquete compacto tipo “ladrillo”, envuelto en nylon negro, con 1,05 kilos de clorhidrato de cocaína.

A raíz del hallazgo de la cocaína, se procedió a la inmediata detención de ambos ocupantes y al secuestro de la droga.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Capuchetti, secretaría de turno, que dispuso la detención de ambos imputados en calidad de incomunicados, así como también el secuestro de la droga, del taxi utilizado y de dos teléfonos celulares hallados en posesión de los implicados.