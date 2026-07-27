La policía detuvo a un taxi trucho y se sorprendió con lo que encontró debajo del asiento del conductor

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en el barrio porteño de Constitución a dos hombres de nacionalidad peruana, de 40 y 28 años, quienes circulaban a bordo de un taxi, tenían una actitud más que sospechosa y llamaron la atención del personal policial, quien terminó protagonizando un gran hallazgo.
El procedimiento se realizó en los últimos días, cuando personal policial motorizado de la Comisaría Vecinal 1B realizaba recorridas preventivas por la avenida Independencia al 1500 y advirtió la circulación sospechosa de un Volkswagen Suran con vidrios polarizados oscuros, sin el taxímetro correspondiente, que presentaba su patente original en la parte trasera pero una chapa delantera triplicada.
Ante estas irregularidades visibles, los efectivos detuvieron la marcha del rodado para identificar a sus ocupantes, quienes al ser consultados por los uniformados no coincidieron en sus relatos.
Ante las contradicciones manifestadas por los sospechosos, el personal policial realizó una inspección detallada del vehículo y encontró sorpresivo:
Hallazgo de la policía en el taxi: cocaína debajo del asiento
Personal de la policía encontró, debajo del asiento del conductor del taxi, un bolso negro que contenía un paquete compacto tipo “ladrillo”, envuelto en nylon negro, con 1,05 kilos de clorhidrato de cocaína.
A raíz del hallazgo de la cocaína, se procedió a la inmediata detención de ambos ocupantes y al secuestro de la droga.
En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Capuchetti, secretaría de turno, que dispuso la detención de ambos imputados en calidad de incomunicados, así como también el secuestro de la droga, del taxi utilizado y de dos teléfonos celulares hallados en posesión de los implicados.
En pocas palabras
- Detención de taxi: La policía detuvo un taxi sospechoso en Constitución por irregularidades y actitud de sus ocupantes.
- Hallazgo de cocaína: Debajo del asiento del conductor se encontró un ladrillo de 1,05 kg de clorhidrato de cocaína.
- Procedimiento judicial: Se detuvo a los dos ocupantes peruanos y se secuestró el vehículo y la droga.