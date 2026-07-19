Un joven auxiliar de la Policía de Mendoza, que se desempeñaba en la Legislatura provincial, murió este domingo como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la zona Este en hioras de la madrugada,
Joven policía murió en un accidente de tránsito en Rivadavia
Un auxiliar de la Policía, que cumplía funciones en las Legislatura, chocó contra una pilastra. Fue llevado a un hospital pero allí sólo constataron su fallecimiento
La víctima fatal tenía 21 años y conducía un automóvil Peugeot 206 que impactó contra una pilastra sin intervención de otros vehículos.
El hecho se produjo a las 3.15 de la mañana en la calle Florida, de Rivadavia, 400 metros al norte de la calle Manen, en el distrito Los Campamentos, del mencionado departamento esteño.
Cómo fue el accidente fatal
El Ministerio de Seguridad y Justicia informó que por causas que son materia de investigación, el conductor del Peugeot 206 perdió el dominio del vehículo e impactó contra una pilastra en inmediaciones del Club Social y Deportivo El Globo.
El joven, quien se desempeñaba como auxiliar de la Policía de Mendoza y se encontraba franco de servicio, fue trasladado por familiares hacia el Hospital Saporiti, donde profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado constataron su fallecimiento.
Intervinieron personal de la Subcomisaría Los Campamentos, Policía Vial y Policía Científifca.
Accidente en Guaymallén
A las 7.45 se produjo un choque en la latera del Acceso Este y Mitre, de Guaymallén.
Una camioneta Mercedes-Benz Sprinter, manejada por un joven de 22 años, que circulaba de este a oeste, no habría respetado la señal de “Pare”, y fue colisionada por un Volkswagen Golf al mando de un hombre de 29 años. Los conductores fueron asistidos en el lugar y no presentaron lesiones.
Ambos arrojaron resultado negativo de alcohol en sangre.