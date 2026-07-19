Joven policía murió en un accidente de tránsito en Rivadavia

El impacto del auto contra la pilastra fue tremendo. Foto: Ministerio de Seguridad

Cómo fue el accidente fatal

El Ministerio de Seguridad y Justicia informó que por causas que son materia de investigación, el conductor del Peugeot 206 perdió el dominio del vehículo e impactó contra una pilastra en inmediaciones del Club Social y Deportivo El Globo.

El joven, quien se desempeñaba como auxiliar de la Policía de Mendoza y se encontraba franco de servicio, fue trasladado por familiares hacia el Hospital Saporiti, donde profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado constataron su fallecimiento.

Intervinieron personal de la Subcomisaría Los Campamentos, Policía Vial y Policía Científifca.

Accidente en Guaymallén

A las 7.45 se produjo un choque en la latera del Acceso Este y Mitre, de Guaymallén.

Una camioneta Mercedes-Benz Sprinter, manejada por un joven de 22 años, que circulaba de este a oeste, no habría respetado la señal de “Pare”, y fue colisionada por un Volkswagen Golf al mando de un hombre de 29 años. Los conductores fueron asistidos en el lugar y no presentaron lesiones.

Ambos arrojaron resultado negativo de alcohol en sangre.