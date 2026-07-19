Investigan el accionar policial tras un incidente en Maipú: hay efectivos heridos y 3 detenidos

La versión policial

"Era una pelea de mujeres pasadas de alcohol. Cuando la Policía fue a separarlas, comenzaron a agredir a los efectivos", señalaron desde la fuerza policial.

Según la reconstrucción preliminar, uno de los policías recibió un golpe con un vaso en la cabeza que le provocó una lesión, mientras que otros dos uniformados también resultaron heridos durante el enfrentamiento.

Como consecuencia de los incidentes, tres personas fueron detenidas, acusadas de agredir al personal policial, y quedaron a disposición de la Justicia.

Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales generaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de algunos efectivos. Precisamente por esa repercusión pública, la IGS ordenó actuaciones para reconstruir la secuencia completa de los hechos y establecer si el accionar policial se desarrolló conforme a los protocolos establecidos.

No obstante, desde la Policía sostienen que el contexto completo no queda reflejado en los videos que circularon y remarcan que los efectivos actuaron luego de ser atacados. La existencia de tres policías lesionados y las detenciones por agresión al personal forman parte de los elementos que respaldan esa versión, indicaron las fuentes.

La investigación continuará con el análisis de videos, testimonios y demás pruebas para determinar con precisión cómo se desarrolló el episodio y si existió alguna irregularidad en el procedimiento o en la conducta de los uniformados.

El momento que genera dudas es cuando una hincha de la Selección ataca a una mujer policía y la tira al piso. Inmediatamente, otros uniformados la logran reducir. Sin embargo, sigue siendo golpeada por efectivos de la fuerza aún cuando ya estaba inmovilizada.

Qué dice el parte oficial

"El hecho ocurrió cuando un grupo de simpatizantes interrumpía la circulación vehicular y el personal policial les solicitó liberar la calzada para prevenir accidentes. En ese momento, una joven de 20 años, identificada con las iniciales S.S.O., comenzó a agredir físicamente a una auxiliar policial. A la agresión se sumaron P.D.R., de 28 años, y J.U.O., de 21 años, quienes también atacaron al personal.

Durante el incidente, J.U.O. golpeó con un parlante al coordinador operativo, provocándole una herida en la cabeza, mientras que P.D.R. agredió a otro efectivo que intentaba intervenir para reducir a los involucrados. Los tres fueron aprehendidos y trasladados a sede policial.

Los policías lesionados fueron asistidos en la Clínica Francesa. Una auxiliar de 30 años sufrió politraumatismos y lesiones en una mano; un oficial principal de 41 años presentó una herida cortante en la ceja derecha que requirió dos puntos de sutura; y un auxiliar de 26 años resultó con politraumatismos y un traumatismo de cráneo con herida cortante en la región frontal.

Entre los detenidos, P.D.R. registra antecedentes penales por robo agravado en grado de tentativa (2018), robo simple (2019) y amenazas simples en contexto de violencia de género (2019). Intervino la Oficina Fiscal de Maipú y personal de la UID realizó las actuaciones correspondientes".