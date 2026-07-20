Los límites de un terreno: la causa que motivó la pelea casi fatal entre vecinos

La pelea que casi termina en muerte

La puñalada impactó en la zona abdominal, lo cual le provocó una grave herida que requirió atención médica inmediata y, según sostiene la hipótesis de la fiscalía, el ataque puso en riesgo la vida del vecino.

Con esos elementos probatorios, el fiscal solicitó formalmente que Víctor Brito permaneciera privado de su libertad durante el proceso. El pedido fue aceptado por el juez de Garantías que convirtió la detención en prisión preventiva al considerar que la acusación está debidamente respaldada por distintas pruebas reunidas durante la etapa de instrucción.

Entre los elementos valorados por el magistrado para convalidar la medida de coerción figuran las actuaciones policiales originas el día del hecho, los informes médicos sobre la gravedad de la lesión, las actas de allanamiento y detención, además de las declaraciones testimoniales que se incorporaron al expediente por la pelea.

Asimismo, los familiares de la víctima denunciaron ante las autoridades que, incluso después del ataque, el acusado continuó hostigándolos de forma sistemática en ese barrio de Mar del Plata. En sus declaraciones afirmaron que el agresor tiraba piedras contra la propiedad y los amenazaba de muerte cuando pasaba por el frente del domicilio. Uno de los testigos presentados en la causa tras la pelea indicó que “en la semana siguiente, se emborrachaba y gritaba desde la esquina, le decía ‘vigilante, te voy a matar’. Insultaba, amenazaba. Todos los días estaba así”.