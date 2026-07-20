Un cinematográfico accidente entre dos vehículos de grandes dimensiones ocurrió en las últimas horas en el litoral argentino. Si bien el choque entre un micro y un camión dejó decenas de heridos, el desenlace pudo haber sido mucho peor, según comentaron las autoridades.
El cinematográfico accidente entre un micro y un camión que dejó un saldo de 40 heridas
Un micro que trasladaba 60 pasajeros causó el accidente el chocar contra la parte trasera de un camión en plena ruta
Es que el resultado del accidente fue un saldo de más de 40 personas que resultaron heridas tras el brutal choque entre un micro de larga distancia y un camión en la Ruta Nacional 12, en la provincia de Misiones.
El accidente tuvo lugar en el kilómetro 1461 de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Capioví, cuando un micro, que trasladaba 60 pasajeros y que había salido desde la Terminal de Ómnibus de Retiro con destino a Puerto Iguazú, impactó contra la parte trasera de un camión Scania.
El accidente que pudo haber sido peor
De manera inmediata, según el medio de Misiones Canal 12, se montó un operativo de emergencias en el lugar, en el que participaron Bomberos, personal médico y policial.
En total 43 heridos fueron trasladados primero al Hospital Puerto Rico donde se realizaron las primeras evaluaciones de los pacientes. En dicha institución se quedaron aquellos que sufrieron escoriaciones, traumatismos y fracturas leves, mientras que otros pasajeros del micro fueron derivados. El hospital Samic de Eldorado recibió a cuatro lesionados por fracturas graves, incluido entre ellos uno de los choferes y un niño.
Durante varias horas el tránsito en esa ruta nacional de Misiones estuvo cortado en su totalidad por la labor del personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias para determinar las causas del siniestro.
En la misma ruta, se dio a conocer otro accidente que ocurrió horas antes, sobre el kilómetro 1600 de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Puerto Libertad, donde dos autos chocaron. Producto del siniestro, dos hombres murieron y una mujer resultó gravemente herida. Se confirmó que las dos víctimas fatales son los conductores de los vehículos.