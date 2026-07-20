El cinematográfico accidente entre un micro y un camión que dejó un saldo de 40 heridas

El accidente en Misiones dejó decenas de heridos.

El accidente que pudo haber sido peor

De manera inmediata, según el medio de Misiones Canal 12, se montó un operativo de emergencias en el lugar, en el que participaron Bomberos, personal médico y policial.

En total 43 heridos fueron trasladados primero al Hospital Puerto Rico donde se realizaron las primeras evaluaciones de los pacientes. En dicha institución se quedaron aquellos que sufrieron escoriaciones, traumatismos y fracturas leves, mientras que otros pasajeros del micro fueron derivados. El hospital Samic de Eldorado recibió a cuatro lesionados por fracturas graves, incluido entre ellos uno de los choferes y un niño.

Durante varias horas el tránsito en esa ruta nacional de Misiones estuvo cortado en su totalidad por la labor del personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias para determinar las causas del siniestro.

En la misma ruta, se dio a conocer otro accidente que ocurrió horas antes, sobre el kilómetro 1600 de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Puerto Libertad, donde dos autos chocaron. Producto del siniestro, dos hombres murieron y una mujer resultó gravemente herida. Se confirmó que las dos víctimas fatales son los conductores de los vehículos.