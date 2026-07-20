Accidente entre una moto y un colectivo dejó un muerto y caos vehicular en el ingreso a Ciudad

Según la primera información, el accidente ocurrió cerca de las 7.30 en la intersección de calle Alem con Costanera, en las inmediaciones del Hospital Central y la Terminal de Guaymallén.

Por la disposición en que quedaron ambos vehículos, la primera reconstrucción apunta a que el colectivo cruzó Costanera en dirección al este y el choque se produjo con la moto que circulaba por esta última arteria, aunque todo será precisado con el trabajo de Policía Científica.