Un motociclista perdió la vida en las primeras horas de la mañana de este lunes tras protagonizar un accidente contra un colectivo en uno de los ingresos al centro de Ciudad.
Accidente entre una moto y un colectivo dejó un muerto y caos vehicular en el ingreso a Ciudad
El accidente se produjo en la intersección de calle Alem con Costanera, una zona muy transitada en horas de la mañana
Según la primera información, el accidente ocurrió cerca de las 7.30 en la intersección de calle Alem con Costanera, en las inmediaciones del Hospital Central y la Terminal de Guaymallén.
Por la disposición en que quedaron ambos vehículos, la primera reconstrucción apunta a que el colectivo cruzó Costanera en dirección al este y el choque se produjo con la moto que circulaba por esta última arteria, aunque todo será precisado con el trabajo de Policía Científica.
El accidente que se cobró la vida del motociclista también pudo estar influenciado por las condiciones resbaladizas de la calzada, debido a la lluvia persistente durante la madrugada del lunes.
En tanto que la esquina donde se produjo el accidente se encuentra regulada por un semáforo que estaba funcionando al momento del trágico hecho.