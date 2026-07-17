En un terrible y trágico accidente un camión cayó de un puente y se incendió con su chofer dentro de la cabina

La víctima fue identificada como Alejandro Suárez, de 45 años, quien se dirigía hacia Buenos Aires con una carga de soda cáustica en el camión, según confirmaron las autoridades policiales.

Por otra parte, y debido a la magnitud del accidente, con una densa humareda incluida, el personal policial y varias dotaciones de bomberos debieron restringir la circulación vehicular en la zona, mientras los equipos de emergencia trabajaban para sofocar el incendio.

Una niña de 10 años murió en un accidente en la Ruta 2

Una niña de 10 años murió este jueves en un accidente ocurrido sobre la Ruta 2, en el partido de La Plata, en Buenos Aires.

La pequeña, que fue identificada con las iniciales L.V, viajaba como acompañante en un Renault Logan que manejaba su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años, cuando su vehículo chocó contra una Ford Ranger que era manejada por Daniel Reyes Benítez, de 29 años.

El accidente entre ambos vehículos fue tan fuerte que hubo que desplegar un numeroso operativo de emergencia en el que los bomberos voluntarios tuvieron que trabajar a la par de los médicos del SAME.

Fue justamente una de estas médicas la que constató la muerte de la menor en el lugar del accidente. En tanto, su madre y el fueron asistidos y trasladados al Hospital Alejandro Korn -de Melchor Romero- para recibir atención médica.

La escena fue preservada para la realización de pericias, con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del hecho. La investigación quedó a cargo de la UFI Número 12 del Departamento Judicial La Plata dirigida por Fernando Padovan.