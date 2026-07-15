Una familia sufrió un accidente cuando circulaban en camioneta por el ingreso de Lavalle, donde chocaron contra el monumento en el ingreso a la comuna. El conductor, oriundo de Santa Fe, aseguró que el GPS nunca le indicó el desvío. Además se quejó del mal estado de la Ruta 40.
Una familia sufrió un accidente cuando circulaba en camioneta por el ingreso de Lavalle
Tres adultos y dos chicos fueron víctimas del accidente ocurrido en el cruce de Ruta 40 y ruta provincial 34. Se quejaron del mal estado de la ruta
El accidente ocurrió alrededor de las 6.30 de este miércoles cuando una familia integrada por el conductor, su esposa, su madre y dos chicos viajaban en una camioneta VW Amarok hacia el norte por la Ruta 40.
Debido a la poca iluminación, el pésimo estado de la calzada y las indicaciones del GPS, el conductor aseguró que nunca vio el desvío hacia la ruta 34, que lleva al ingreso a Lavalle, y se estrelló contra el monumento frente al cruce de los caminos.
Como consecuencia del choque, los ocupantes quedaron atrapados y tuvieron que ser sacados por personal de Bomberos que llegó al lugar junto con la Policía.
Accidente en el ingreso a Lavalle
Luego de haber sido sacados, las dos mujeres y los chicos fueron llevados a un centro asistencial de Lavalle, donde llegaron con algunos golpes y estado de shock, pero fuera de peligro.
Mientras tanto, al conductor le hicieron un test de alcoholemia el cual dio negativo.
El hombre contó que son de Santa Fe, que iban hacia San Juan por la Ruta 40 y de allí regresarían a su provincia, y se quejó por el estado de abandono del camino, la cual no está iluminada, no tiene señalización y por tramos no tiene ni asfalto.