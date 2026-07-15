Una familia sufrió un accidente cuando circulaba en camioneta por el ingreso de Lavalle

Tras el accidente, el test de alcoholemia al conductor de la camioneta le dio negativo. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Como consecuencia del choque, los ocupantes quedaron atrapados y tuvieron que ser sacados por personal de Bomberos que llegó al lugar junto con la Policía.

Accidente en el ingreso a Lavalle

Luego de haber sido sacados, las dos mujeres y los chicos fueron llevados a un centro asistencial de Lavalle, donde llegaron con algunos golpes y estado de shock, pero fuera de peligro.

Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Mientras tanto, al conductor le hicieron un test de alcoholemia el cual dio negativo.

El hombre contó que son de Santa Fe, que iban hacia San Juan por la Ruta 40 y de allí regresarían a su provincia, y se quejó por el estado de abandono del camino, la cual no está iluminada, no tiene señalización y por tramos no tiene ni asfalto.