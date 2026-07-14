Una familia tuvo un accidente cuando circulaban en su auto por la Ruta 40, en Lavalle. Los cuatro ocupantes del vehículo sufrieron diferentes heridas y fueron internados tres de ellos en el Hospital Sícoli, y una mujer fue trasladada al Hospital Central.
Cuatro personas sufrieron un accidente en auto en la Ruta 40 y fueron internadas
Tres de las víctimas del accidente quedaron internadas en el Hospital Sícoli, de Lavalle, mientras que una mujer fue derivada al Hospital Central
El accidente ocurrió alrededor de las 7.15 de este martes sobre la Ruta 40 justo en el cruce con la ruta provincial 34, en Jocolí Viejo, en Lavalle, por donde una familia circulaba en su Chevrolet Spin hacia el sur.
El conductor del auto, un hombre de 51 años, indicó que al llegar al desvío con la ruta 34 mordió la banquina, lo que hizo que perdiera el control del rodado y volcó.
En el lugar intervino la Policía junto con ambulancias del Servicio Emergencias Coordinado para asistir a las víctimas. En el lugar le hicieron un test de alcoholemia al conductor, y el resultado fue negativo.
Las víctimas del accidente
El hombre de 51 años que iba al mando del auto sufrió golpes leves y fue trasladado al Hospital Sícoli para su atención, al igual que dos chicos de 16 y 19 años, quienes también terminaron con varios golpes pero están fuera de peligro.
Una mujer de 47 años que iba en el asiento del acompañante sufrió heridas en varias partes de su cuerpo y una herida cortante por el accidente, y fue llevada al Hospital Central.