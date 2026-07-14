Cuatro personas sufrieron un accidente en auto en la Ruta 40 y fueron internadas

En el lugar intervino la Policía junto con ambulancias del Servicio Emergencias Coordinado para asistir a las víctimas. En el lugar le hicieron un test de alcoholemia al conductor, y el resultado fue negativo.

Las víctimas del accidente

El hombre de 51 años que iba al mando del auto sufrió golpes leves y fue trasladado al Hospital Sícoli para su atención, al igual que dos chicos de 16 y 19 años, quienes también terminaron con varios golpes pero están fuera de peligro.

Tres de las víctimas del accidente fueron llevadas al Hospital Sícoli, en Lavalle, mientras que una mujer fue derivada al Central. Imagen ilustrativa. Foto: Paula Jalil

Una mujer de 47 años que iba en el asiento del acompañante sufrió heridas en varias partes de su cuerpo y una herida cortante por el accidente, y fue llevada al Hospital Central.