Un militar chileno atropelló y mató a seis personas que estaban en una feria

En cuanto al conductor, este fue detenido por Carabineros en el lugar, luego de que los testigos intentaran lincharlo. La propia fuerza naval de Chile confirmó que el conductor pertenece a su institución y precisó que estaba fuera de servicio y manejando un auto particular y no de la Armada. Incluso, según los exámenes toxicológicos, el hombre no había consumido alcohol, por lo que aún se investigan las razones de la tragedia.

En el mismo comunicado, la institución dio su posición sobre la tragedia: "La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas".

En cuanto a las víctimas de esta tragedia en Viña del Mar, se supo que entre los muertos hay tres mujeres y tres hombres, mientras que los heridos están fuera de peligro y que entre ellos hay dos menores de edad.