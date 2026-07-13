Un militar chileno mató a seis personas y dejó heridas a otras siete, luego de atropellar a una multitud que se encontraba paseando por una feria en la ciudad de Viña del Mar, una de las más visitadas por argentinos en el vecino país.
Un militar chileno atropelló y mató a seis personas que estaban en una feria
Un militar chileno ingresó con su auto a una multitudinaria feria y atropelló a más de una decena de personas. Los testigos casi lo linchan
El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo cuando se estaba desarrollando la llamada Feria Caupolicán, un evento que se hace los jueves y domingos y que convoca a alrededor de mil personas entre puestos informales y formales.
Cómo fue la tragedia en Chile
Según lo expuesto por el diario La Tercera, el militar chileno ingresó al predio en su auto e impactó contra las personas que estaban trabajando o comprando en la feria. En el lugar hubo escenas de pánico y se tuvo que desplegar un amplio operativo para ayudar a las personas que se encontraban en el lugar al momento del hecho.
En cuanto al conductor, este fue detenido por Carabineros en el lugar, luego de que los testigos intentaran lincharlo. La propia fuerza naval de Chile confirmó que el conductor pertenece a su institución y precisó que estaba fuera de servicio y manejando un auto particular y no de la Armada. Incluso, según los exámenes toxicológicos, el hombre no había consumido alcohol, por lo que aún se investigan las razones de la tragedia.
En el mismo comunicado, la institución dio su posición sobre la tragedia: "La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas".
En cuanto a las víctimas de esta tragedia en Viña del Mar, se supo que entre los muertos hay tres mujeres y tres hombres, mientras que los heridos están fuera de peligro y que entre ellos hay dos menores de edad.