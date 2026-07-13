El asesinato de un joven de 20 años, en Córdoba, durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, sorprendió con un nuevo giro en la investigación.
Quién era el hincha argentino asesinado en los festejos y el nuevo giro de la investigación
En la madrugada del domingo, un joven de 20 años fue asesinado durante los festejos por la clasificación argentina a las semifinales del Mundial de fútbol, pero el crimen y su investigación dieron un nuevo giro
Lo que comenzó como la investigación de un homicidio en medio de un incidente durante los festejos por el triunfo de Argentina, tomó un nuevo camino en las últimas horas.
Quién era el joven asesinado durante los festejos por la selección Argentina
Según los datos de los investigadores, la víctima fatal tenía 20 años y se llamaba Matías Gerardo Ochong. Durante la madrugada del domingo, mientras cientos de personas celebraban la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial de Fútbol 2026, él era asesinado de tres disparos en la espalda.
Incluso, personal policial intentó salvarlo y lo llevaron a un centro de salud, pero cuando llegó ya estaba muerto, según constataron los profesionales de la salud que lo recibieron en el lugar.
El giro en la investigación por la muerte del hincha
Para los investigadores, el crimen está lejos de ser un incidente durante los festejos. De hecho, sostienen que estuvo dirigido y que se trató de un ajuste de cuentas. Según las pericias, el joven fue asesinado a quemarropa y su agresor aprovechó el caos de los festejos para poder huir, aunque ya se encuentra identificado y se lo busca por homicidio agravado.
La hipótesis de los investigadores no solo se basa en datos recolectados, sino también en que la víctima, Matías Ochong, poseía antecedentes penales y había quedado en libertad condicional el 3 de julio pasado.
Incluso, testigos que se encontraban en el lugar durante los festejos y el asesinato mencionaron que, al oír los disparos, docenas de personas comenzaron a correr asustadas para protegerse, lo que fue aprovechado por el autor de los hechos para huir.