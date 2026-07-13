Quién era el hincha argentino asesinado en los festejos y el nuevo giro de la investigación

Incluso, personal policial intentó salvarlo y lo llevaron a un centro de salud, pero cuando llegó ya estaba muerto, según constataron los profesionales de la salud que lo recibieron en el lugar.

La víctima tenía 20 años y murió de tres disparos.

El giro en la investigación por la muerte del hincha

Para los investigadores, el crimen está lejos de ser un incidente durante los festejos. De hecho, sostienen que estuvo dirigido y que se trató de un ajuste de cuentas. Según las pericias, el joven fue asesinado a quemarropa y su agresor aprovechó el caos de los festejos para poder huir, aunque ya se encuentra identificado y se lo busca por homicidio agravado.

La hipótesis de los investigadores no solo se basa en datos recolectados, sino también en que la víctima, Matías Ochong, poseía antecedentes penales y había quedado en libertad condicional el 3 de julio pasado.

Incluso, testigos que se encontraban en el lugar durante los festejos y el asesinato mencionaron que, al oír los disparos, docenas de personas comenzaron a correr asustadas para protegerse, lo que fue aprovechado por el autor de los hechos para huir.