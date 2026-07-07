"Necesitamos que vuelva": la crítica de los hinchas de la Selección argentina en pleno partido vs Egipto

Necesitamos que vuelva el Enzo Fernández que sabía jugar al fútbol. — Kuke (@_Kuke_) July 7, 2026

Es posta preocupante lo MAL que está jugando Enzo Fernández



No puede caminar sin caerse, no sabe controlar una pelota que se le va ¿Que mierda le pasa? — Palermista (@palermismo) July 7, 2026

"Es preocupante lo mal que está jugando", es otro de los comentarios que se repite mucho. Claro, muchos esperan que el volante muestre una cara similar a la de Qatar 2022.

La fuerte polémica que salpica a Enzo Fernández en pleno Mundial 2026

De hecho, y en las últimas horas, muchos faáicos creen que la baja del rendimiento del 24 se debe a un problema reciente: la decisión del Real Madrid de no negociar más por él.

Durante los últimos meses, el nombre de Enzo había sido vinculado en reiteradas oportunidades con la institución española. Su presente en Chelsea, sumado a su rendimiento con la , alimentó versiones que lo ubicaban como uno de los grandes objetivos del conjunto merengue para reforzar el mediocampo.

Esas especulaciones tomaron todavía más fuerza después de las declaraciones de Javier Pastore, representante de , que en una entrevista con el diario AS reconoció cierto interés por el ex River. “Es un jugador que gusta al Real Madrid y a él le gusta el Real Madrid, como también le gustan otros clubes”.

Incluso el propio jugador había manifestado meses atrás que le gustaría vestir, en algún momento de su carrera, la camiseta del Real Madrid. Pero ahora, extrañamente, el club decidió ponerle punto final a todas esas versiones mediante un comunicado oficial que sorprendió.