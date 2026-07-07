"Necesitamos que vuelva": la crítica de los hinchas de la Selección argentina en pleno partido vs Egipto

La Selección argentina se mide ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y, mientras el equipo cae por la mínima ante los africanos, los hinchas de la Scaloneta se sorprenden por el rendimiento de un jugador en las redes sociales.
La Selección argentina se mide ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y, mientras el equipo cae por la mínima ante los africanos, los hinchas de la Scaloneta se sorprenden por el rendimiento de un jugador en las redes sociales.
Se trata de Enzo Fernández, quien ha mostrado un redimiento bastante irregular en lo que va de la primera mitad. El exjugador de River, a diferencia de Qatar, no está teniendo el mejor de los mundiales, y por eso es tendencia en las redes sociales.
El exjugador de River viene siendo tema de debate desde el comienzo del Mundial 2026, al igual que todo el mediocampo de la Selección argentina. "Necesitamos que vuelva" publicó uno de los usuarios en la red social X, antes conocida como Twitter.
"Es preocupante lo mal que está jugando", es otro de los comentarios que se repite mucho. Claro, muchos esperan que el volante muestre una cara similar a la de Qatar 2022.
De hecho, y en las últimas horas, muchos faáicos creen que la baja del rendimiento del 24 se debe a un problema reciente: la decisión del Real Madrid de no negociar más por él.
Durante los últimos meses, el nombre de Enzo había sido vinculado en reiteradas oportunidades con la institución española. Su presente en Chelsea, sumado a su rendimiento con la , alimentó versiones que lo ubicaban como uno de los grandes objetivos del conjunto merengue para reforzar el mediocampo.
Esas especulaciones tomaron todavía más fuerza después de las declaraciones de Javier Pastore, representante de , que en una entrevista con el diario AS reconoció cierto interés por el ex River. “Es un jugador que gusta al Real Madrid y a él le gusta el Real Madrid, como también le gustan otros clubes”.
Incluso el propio jugador había manifestado meses atrás que le gustaría vestir, en algún momento de su carrera, la camiseta del Real Madrid. Pero ahora, extrañamente, el club decidió ponerle punto final a todas esas versiones mediante un comunicado oficial que sorprendió.