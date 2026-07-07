Galería de imágenes: así se vive en Mendoza el mediodía con la Selección Argentina jugando el Mundial

En horario y día laboral, los hinchas mendocinos comenzaron a a reunirse en las calles capitalinas para vivir juntos el duelo de argentinos y egipcios que buscan el pase a cuartos de final.

Con frío, pero a pleno sol, los establecimientos gastronómicos de polos como la avenida Arístides Villanueva, los fanáticos no faltaron a la cita para alentar a Messi y compañía.