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MUNDIAL 2026

Galería de imágenes: así se vive en Mendoza el mediodía con la Selección Argentina jugando el Mundial

La Selección Argentina enfrenta a Egipto en octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y los mendocinos no faltaron a la cita callejera para alentar

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Pantallas gigantes y la cita en las veredas de los hinchas mendocinos para ver a la Selección Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026.

Pantallas gigantes y la cita en las veredas de los hinchas mendocinos para ver a la Selección Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La Selección Argentina afronta otro desafío en su búsqueda de defender el título de campeón que ganó hace cuatro años. Por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentan a Egipto en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

En horario y día laboral, los hinchas mendocinos comenzaron a a reunirse en las calles capitalinas para vivir juntos el duelo de argentinos y egipcios que buscan el pase a cuartos de final.

Con frío, pero a pleno sol, los establecimientos gastronómicos de polos como la avenida Arístides Villanueva, los fanáticos no faltaron a la cita para alentar a Messi y compañía.

El aguante a la Selección Argentina en las calles de Mendoza

Foto: Axel Lloret/UNO

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