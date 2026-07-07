La Selección Argentina afronta otro desafío en su búsqueda de defender el título de campeón que ganó hace cuatro años. Por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentan a Egipto en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
MUNDIAL 2026
Galería de imágenes: así se vive en Mendoza el mediodía con la Selección Argentina jugando el Mundial
La Selección Argentina enfrenta a Egipto en octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y los mendocinos no faltaron a la cita callejera para alentar
En horario y día laboral, los hinchas mendocinos comenzaron a a reunirse en las calles capitalinas para vivir juntos el duelo de argentinos y egipcios que buscan el pase a cuartos de final.
Con frío, pero a pleno sol, los establecimientos gastronómicos de polos como la avenida Arístides Villanueva, los fanáticos no faltaron a la cita para alentar a Messi y compañía.
El aguante a la Selección Argentina en las calles de Mendoza