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Copa del Mundo 2026

El desafiante festejo de Lukaku con dedicatoria a Trump por el polémico quite de la roja a Balogun

Romelu Lukaku selló la victoria de Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 y celebró de una manera desafiante hacia la FIFA tras la polémica por dilatar la sanción de Balogun

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Romelu Lukaku celebró de manera desafiante su gol de Bélgica ante Estados Unidos. 

Romelu Lukaku celebró de manera desafiante su gol de Bélgica ante Estados Unidos. 

Bélgica vapuleó a Estados Unidos en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. En Seattle, el equipo europeo se impuso al norteamericano por 4 a 1 en un partido que estuvo ceñido por la polémica en torno a Folarin Balogun. La FIFA le levantó (la dejó en suspenso para más adelante) la sanción que le correspondía desde el compromiso anterior y el futbolista pudo estar presente en la derrota del equipo de Pochettino.

Pero el asunto no se olvidó adentro de la cancha y en el festejo de uno de los goles, el último que convirtió Lukaku, hubo una dedicatoria especial a Donald Trump por interceder para que se le quitara la tarjeta roja a Balogun para dicho compromiso.

El desafiante festejo de Lukaku con dedicatoria a Trump

En tiempo de adición, Romelu Lukaku fue el protagonista de un festejo que no pasó desapercibido por la dedicatoria que tuvo. Luego de marcar el cuarto gol, el atacante de Bélgica llevó sus manos detrás de las orejas para hacer el clásico gesto de Topo Gigio, mirando hacia las tribunas locales. Luego, el jugador del Nápoli acompañó la celebración con un movimiento de su mano derecha imitando una boca, en referencia a todo habló en la previa del encuentro.

El festejo no terminó ahí: Lukaku también realizó un movimiento similar al baile de Donald Trump, después de que el presidente de Estados Unidos reconociera que había pedido a la FIFA revisar la sanción de Balogun, expulsado en el partido anterior.

La decisión del organismo de dejar en suspenso la suspensión automática del atacante estadounidense generó un fuerte malestar en Bélgica, que consideró irregular el procedimiento y advirtió antes del partido que impugnaría la presencia del futbolista si finalmente jugaba.

Tras el gol, Lukaku también dirigió su mirada hacia la zona de los palcos, donde se encontraba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El delantero se limitó a señalar hacia ese sector con gesto desafiante, antes de ser abrazado por sus compañeros cerca del banderín del córner.

Bélgica finalmente se vistió de justicia por el fútbol y avanzó a cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 y en dicha instancia se medirá ante España.

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