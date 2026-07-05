Netflix y Luis Zahera son una fórmula imbatible dentro del mundo del streaming, y estas cinta española de acción lo tiene todo, se trata de Xtremo.
Netflix y Luis Zahera son pura adrenalina con la cinta de acción española que es un éxito
Netflix y Luis Zahera son una fórmula imbatible dentro del mundo del streaming, y estas cinta española de acción lo tiene todo
Dos años después de que su hermano Lucero traicione sangrientamente a la familia, Max está listo para ejecutar su venganza.
Pero su plan, que ha planeado cuidadosamente, se adelanta cuando los hombres de Lucero matan sin piedad a la familia de Leo, el adolescente que es su protegido.
Sin nada que perder, Max se enfrentará uno a uno a los secuaces de Lucero para llevar su venganza hasta las últimas consecuencias.
Netflix: de qué trata la película Xtremo
Según el resumen oficial de Netflix: "En este thriller de acción sin descanso, un sicario retirado busca vengarse de su letal hermanastro con la ayuda de su hermana y un problemático adolescente".
La historia gira alrededor de Max, un asesino profesional que decide abandonar definitivamente el mundo criminal luego de sufrir una tragedia que destruye a su familia.
Su hermano Lucero, decidido a quedarse con el control absoluto de la organización mafiosa, ordenó el asesinato del padre de ambos y también del hijo de Max.
Esa traición marcó un antes y un después en la vida del protagonista, quien desapareció del ambiente criminal mientras intentaba convivir con el dolor.
Dos años más tarde, Max permanece oculto y completamente consumido por el deseo de vengarse. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Leo, un joven con problemas que termina convirtiéndose en una figura cercana y despierta nuevamente su sentido de protección.
Ese vínculo lo obliga a regresar al universo del crimen organizado para enfrentar viejos enemigos y saldar las cuentas pendientes con quienes destruyeron su vida.
Netflix: reparto de la película Xtremo
- Óscar Jaenada
- Óscar Casas
- Teo García
- Andrea Duro
- Sergio Peris-Mencheta
- Alberto Jo Lee
- Luis Zahera
- Juan Diego
Tráiler de la película Xtremo
Dónde ver la película Xtremo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Xtremo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Xtremo se puede ver en Netflix.
- España: la película Xtremo se puede ver en Netflix.