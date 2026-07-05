Netflix y Luis Zahera son pura adrenalina con la cinta de acción española que es un éxito

Sin nada que perder, Max se enfrentará uno a uno a los secuaces de Lucero para llevar su venganza hasta las últimas consecuencias.

Netflix: de qué trata la película Xtremo

Según el resumen oficial de Netflix: "En este thriller de acción sin descanso, un sicario retirado busca vengarse de su letal hermanastro con la ayuda de su hermana y un problemático adolescente".

La historia gira alrededor de Max, un asesino profesional que decide abandonar definitivamente el mundo criminal luego de sufrir una tragedia que destruye a su familia.

Su hermano Lucero, decidido a quedarse con el control absoluto de la organización mafiosa, ordenó el asesinato del padre de ambos y también del hijo de Max.

Esa traición marcó un antes y un después en la vida del protagonista, quien desapareció del ambiente criminal mientras intentaba convivir con el dolor.

Dos años más tarde, Max permanece oculto y completamente consumido por el deseo de vengarse. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Leo, un joven con problemas que termina convirtiéndose en una figura cercana y despierta nuevamente su sentido de protección.

Ese vínculo lo obliga a regresar al universo del crimen organizado para enfrentar viejos enemigos y saldar las cuentas pendientes con quienes destruyeron su vida.

Netflix: reparto de la película Xtremo

Óscar Jaenada

Óscar Casas

Teo García

Andrea Duro

Sergio Peris-Mencheta

Alberto Jo Lee

Luis Zahera

Juan Diego

Tráiler de la película Xtremo

Dónde ver la película Xtremo, según la zona geográfica