La mejor serie distópica de los últimos años acaba de estrenar una nueva temporada

La historia está ambientada en un futuro distópico. Imagen: Apple TV.

¿De qué trata la primera temporada de la serie?

En un futuro desolado y tóxico, miles de personas viven en un enorme silo subterráneo. Después de que el alguacil rompa la regla principal y algunos residentes mueren misteiriosamente, la ingeniera Juliette comienza a descubrir secretos sorprendentes y la verdad sobre el silo", revela la sinopsis oficial de Apple TV.

En un futuro distópico donde una comunidad existe en un silo gigante que se extiende 144 pisos bajo tierra, 10.000 personas viven en una sociedad sujeta a regulaciones que creen que están destinadas a protegerlas.

En esta historia los personajes viven en silos bajo tierra. Imagen: Apple TV.

La segunda temporada sigue el peligroso viaje de Juliette tras salir al exterior, donde descubre que existen decenas de otros silos abandonados y se encuentra con Solo, un sobreviviente del Silo 17. Por otro lado, en el Silo 18, se desata una lucha de poder y represión política mientras los habitantes intentan descubrir la verdad.

La tercera temporada acaba de llegar con una historia que promete responder algunas de las preguntas que han acompañado a la serie desde su comienzo: quién construyó los silos, qué ocurrió realmente en la superficie y por qué miles de personas fueron condenadas a vivir bajo tierra sin conocer su propio pasado.

Tráiler de la primera temporada

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