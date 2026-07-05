Apple TV tiene decenas de opciones para disfrutar en familia, con amigos, o solo antes de ir a dormir. En esta oportunidad, traemos como recomendación una serie que acaba de estrenar una nueva temporada y es todo un éxito. Combina ciencia ficción, un futuro distópico, misterio y drama.
La mejor serie distópica de los últimos años acaba de estrenar una nueva temporada
La serie es protagonizada por la actriz sueca Rebeca Ferguson y está basada en novelas de Hugh Howey
El título en cuestión se llama Silo y es una serie de televisión estadounidense distópica que estrenó su primera temporada en 2023. Recientemente, comenzó a estrenar la tercera tanda de episodios. Fue creada por Graham Yost y está basada en las novelas Crónicas de Silo del autor norteamericano Hugh Howey.
Si te gustan las historias intrigantes que te atrapan con tan solo unos minutos, tienes que verla. A continuación, exploramos de qué trata la serie. disponible en Apple TV.
¿De qué trata la primera temporada de la serie?
En un futuro desolado y tóxico, miles de personas viven en un enorme silo subterráneo. Después de que el alguacil rompa la regla principal y algunos residentes mueren misteiriosamente, la ingeniera Juliette comienza a descubrir secretos sorprendentes y la verdad sobre el silo", revela la sinopsis oficial de Apple TV.
En un futuro distópico donde una comunidad existe en un silo gigante que se extiende 144 pisos bajo tierra, 10.000 personas viven en una sociedad sujeta a regulaciones que creen que están destinadas a protegerlas.
La segunda temporada sigue el peligroso viaje de Juliette tras salir al exterior, donde descubre que existen decenas de otros silos abandonados y se encuentra con Solo, un sobreviviente del Silo 17. Por otro lado, en el Silo 18, se desata una lucha de poder y represión política mientras los habitantes intentan descubrir la verdad.
La tercera temporada acaba de llegar con una historia que promete responder algunas de las preguntas que han acompañado a la serie desde su comienzo: quién construyó los silos, qué ocurrió realmente en la superficie y por qué miles de personas fueron condenadas a vivir bajo tierra sin conocer su propio pasado.
Tráiler de la primera temporada
Reparto
- Rebecca Ferguson como Juliette Nichols.
- Rashida Jones es Allison Becker.
- David Oyelowo interpreta a Holston Becker.
- Tim Robbins como Bernard Holland.
- Common es Robert Sims.
- Harriet Walter como Martha Walker.