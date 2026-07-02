La sitcom que conquistó a millones de espectadores está disponible en Prime Video

2 Broke Girls (2 chicas quebradas) es una serie estadounidense que estrenó su primera temporada en 2011 y tuvo tanto éxito que llegó a lanzar seis temporadas. Fue creada por Michael Patrick King y Whitney Cummings de Warner Bros. A continuación, exploramos de qué se trata.

La serie tiene seis temporadas y 138 episodios.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

Ambientada en el barrio de Williamsbourg, Nueva York, la serie relata la vida de dos camareras veinteañeras que trabajan juntas en un restaurante, para lograr cumplir su sueño: abrir un negocio de cupcakes. Max Black, proviene de una familia de la clase trabajadora y también tiene un trabajo adicional como niñera para una mimada y detestable socialité de Manhattan. Caroline Channing, nació rica pero ahora se encuentra en una situación difícil debido a que su padre fue atrapado operando en una enorme estafa.