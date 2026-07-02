A la hora de elegir una comedia podesmos usar diferentes varas para medir: la más original, la más inteligente, o la de mayor audiencia. A continuación, compartimos como recomendación una serie que obtuvo dos nominaciones en los Primetime Emmys y está disponible en Prime Video.
La sitcom que conquistó a millones de espectadores está disponible en Prime Video
Dos amigas, humor sin filtro y situaciones desopilantes: la comedia perfecta para maratonear se puede ver en Prime Video
2 Broke Girls (2 chicas quebradas) es una serie estadounidense que estrenó su primera temporada en 2011 y tuvo tanto éxito que llegó a lanzar seis temporadas. Fue creada por Michael Patrick King y Whitney Cummings de Warner Bros. A continuación, exploramos de qué se trata.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
Ambientada en el barrio de Williamsbourg, Nueva York, la serie relata la vida de dos camareras veinteañeras que trabajan juntas en un restaurante, para lograr cumplir su sueño: abrir un negocio de cupcakes. Max Black, proviene de una familia de la clase trabajadora y también tiene un trabajo adicional como niñera para una mimada y detestable socialité de Manhattan. Caroline Channing, nació rica pero ahora se encuentra en una situación difícil debido a que su padre fue atrapado operando en una enorme estafa.
Las dos amigas se ponen a trabajar para abrir una tienda de cupcakes, aunque casi no pueden costear nada con el pago que reciben en su trabajo. Junto con ellas trabajan también en el restaurante su jefe, Han Lee; Oleg, un alegre cocinero ucraniano, y Earl, el cajero. Se hacen amigas, además, de una vecina y cliente habitual del restaurante, la polaca Sophie.
Al comienzo de cada episodio, se muestra a Max sirviendo una mesa, y al final de cada episodio, un registro muestra lo que llevan para alcanzar los 250.000 dólares.
Tráiler de 2 Broke Girls
Reparto
- Kat Dennings como Maxine Black.
- Beth Behrs es Caroline Channing.
- Garrett Morris interpreta a Earl Washington.
- Jonathan Kite como Oleg Golishevksy.
- Matthew Moy es Han "Bryce" Lee.