Prime Video tiene una de las últimas y mejores películas de acción y la protagonista es nada más y nada menos que la talentosa Ana de Armas, se trata de la película Ballerina, el spin-off femenino de John Wick.
Prime Video: Ana de Armas avasalla con una cinta de acción de pura adrenalina
Prime Video tiene una de las últimas y mejores películas de acción y la protagonista es nada más y nada menos que la talentosa Ana de Armas
Ana de Armas protagoniza Ballerina, el spin-off de John Wick. La película promete acción trepidante, una historia de venganza y el regreso de Keanu Reeves como el icónico Baba Yaga.
John Wick definió algunos parámetros del cine moderno de acción con su impecable coreografía de peleas, mundos secretos de asesinos y la implacable búsqueda de justicia.
Keanu Reeves, como el asesino apodado Baba Yaga, es el rostro de una franquicia que combina brutalidad y elegancia. Ahora, este universo se expande con Ballerina, una película protagonizada por Ana de Armas.
Ana De Armas, una de las actrices con ascendencia latina, en el papel de Eve Macarro, una asesina entrenada en las artes del ballet, destaca en el trailer de la película.
La actriz cubano-española nos llevará por un viaje de venganza y redención que, por lo visto, tiene buen aspecto.
Prime Video: de qué trata la película Ballerina
Eve Macarro (Ana de Armas) es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick.
En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado.
Prime Video: reparto de la película Ballerina
- Ana de Armas
- Anjelica Huston
- Gabriel Byrne
- Lance Reddick
- Norman Reedus
- Ian McShane
- Keanu Reeves