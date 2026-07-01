Prime Video: Ana de Armas avasalla con una cinta de acción de pura adrenalina

Keanu Reeves, como el asesino apodado Baba Yaga, es el rostro de una franquicia que combina brutalidad y elegancia. Ahora, este universo se expande con Ballerina, una película protagonizada por Ana de Armas.

Ana De Armas, una de las actrices con ascendencia latina, en el papel de Eve Macarro, una asesina entrenada en las artes del ballet, destaca en el trailer de la película.

La actriz cubano-española nos llevará por un viaje de venganza y redención que, por lo visto, tiene buen aspecto.

Prime Video: de qué trata la película Ballerina

Eve Macarro (Ana de Armas) es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick.

En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado.

Prime Video: reparto de la película Ballerina

Ana de Armas

Anjelica Huston

Gabriel Byrne

Lance Reddick

Norman Reedus

Ian McShane

Keanu Reeves

Tráiler de la película Ballerina