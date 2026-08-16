Netflix tiene la impresionante serie de solo 3 capítulos de Estados Unidos que se convirtió en la más vista del mundo, se trata de Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad.
Netflix sorprende al mundo con la serie de 3 capítulos de Estados Unidos más vista
Netflix tiene la impresionante serie de solo 3 capítulos de Estados Unidos que se convirtió en la más vista del mundo
La docuserie de Netflix reconstruye el brutal asesinato de cuatro estudiantes en la Universidad de Idaho y la investigación que acabó señalando a Bryan Kohberger, condenado a cadena perpetua por uno de los crímenes más impactantes de los últimos años.
Netflix: de qué trata la serie Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad
La docuserie de Netflix Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la Universidad reconstruyeuno de los crímenes más mediáticos y desconcertantes de los últimos años en Estados Unidos.
La madrugada del 13 de noviembre de 2022, cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados a puñaladas mientras dormían en la casa que compartían en la localidad de Moscow.
Durante semanas, el caso parecía no tener explicación, hasta que una compleja investigación policial acabó señalando a Bryan Kohberger, un estudiante de doctorado en Criminología cuya identidad sorprendió a todo el país.
Aunque la serie dramatiza algunos momentos y reconstruye conversaciones privadas, los hechos principales ocurrieron exactamente como se muestran.
Sin embargo, aún hoy quedan muchas preguntas sin respuesta, especialmente una: ¿por qué lo hizo?
Netflix: quiénes eran las cuatro víctimas de la serie Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad
Las víctimas eran cuatro estudiantes universitarios muy conocidos dentro del campus.
Kaylee Goncalves, de 21 años, estaba a punto de graduarse y había conseguido un empleo en una empresa tecnológica.
Madison Mogen, también de 21 años, era una de sus mejores amigas desde hacía años.
Xana Kernodle, de 20 años, estudiaba marketing y aquella noche estaba acompañada por su novio, Ethan Chapin, también de 20 años, estudiante de primer curso y miembro de una conocida fraternidad universitaria.
La brutalidad del crimen y la ausencia aparente de un motivo convirtieron el caso en una noticia seguida a diario por millones de personas.
Tráiler de la serie Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad
Dónde ver la serie Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la serie documental "Los asesinatos de Idaho" narra el brutal crimen de cuatro estudiantes universitarios en Estados Unidos.
- Investigación: la docuserie reconstruye la compleja pesquisa que llevó a la condena de Bryan Kohberger por los asesinatos.
- Disponibilidad: la producción de solo 3 capítulos se ha convertido en la más vista del mundo en Netflix.