Netflix sorprende al mundo con la serie de 3 capítulos de Estados Unidos más vista

La madrugada del 13 de noviembre de 2022, cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados a puñaladas mientras dormían en la casa que compartían en la localidad de Moscow.

Durante semanas, el caso parecía no tener explicación, hasta que una compleja investigación policial acabó señalando a Bryan Kohberger, un estudiante de doctorado en Criminología cuya identidad sorprendió a todo el país.

Aunque la serie dramatiza algunos momentos y reconstruye conversaciones privadas, los hechos principales ocurrieron exactamente como se muestran.

Sin embargo, aún hoy quedan muchas preguntas sin respuesta, especialmente una: ¿por qué lo hizo?

Netflix: quiénes eran las cuatro víctimas de la serie Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad

Las víctimas eran cuatro estudiantes universitarios muy conocidos dentro del campus.

Kaylee Goncalves, de 21 años, estaba a punto de graduarse y había conseguido un empleo en una empresa tecnológica.

Madison Mogen, también de 21 años, era una de sus mejores amigas desde hacía años.

Xana Kernodle, de 20 años, estudiaba marketing y aquella noche estaba acompañada por su novio, Ethan Chapin, también de 20 años, estudiante de primer curso y miembro de una conocida fraternidad universitaria.

La brutalidad del crimen y la ausencia aparente de un motivo convirtieron el caso en una noticia seguida a diario por millones de personas.

Tráiler de la serie Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad

Dónde ver la serie Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad, según la zona geográfica