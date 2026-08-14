Netflix y la película dramática protagonizada por la hija de Adam Sandler (ya es una estrella de Hollywood)

La película combina drama y melodrama con una sensibilidad especialmente dirigida al público adolescente, pero también busca conectar con quienes disfrutan de las historias emotivas sobre crecimiento personal, relaciones y nuevos desafíos.

Además de contar con un elenco reconocido de Hollywood, la producción despierta especial interés por tener al frente a Sunny Sandler, la hija de Adam Sandler, quien continúa así su camino dentro de la actuación.

Netflix: de qué trata la película No se desea buena suerte

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película No se desea buena suerte versa: "Sophie Birenbaum (Sunny Sandler) está lista para ser el centro de atención como la protagonista del musical escolar, hasta que debe enfrentar más drama en casa que en el escenario".

Reparto de No se desea buena suerte, película de Netflix

Sunny Sandler como Sophie Birenbaum

Melanie Lynskey como Elizabeth Birenbaum

Max Greenfield como Ted Birenbaum

Stephanie Beatriz

Bebe Neuwirth

Steve Buscemi

Jack Champion como Jack

Scarlett Estevez como Carolyn Morales

Jon Lovitz como Lenny

Max Greenfield

Bebe Neuwirth

Elyse Bell como Mallory Sinclair

Eitan Friedman como Ethan Birenbaum

Ethan Costanilla como TJ

Ade Chike Torbert como Frank

Matan Friedman como Caleb Birenbaum

Emma McNulty como Erin

Dylan Pitanza como Alan Fishman

Claire Scavone como Trista

Ishita Bansal como Chandra

Dónde ver la película No se desea buena suerte, según la zona geográfica