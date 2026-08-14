Netflix estrenó este viernes 14 de agosto No se desea buena suerte, una película de drama, música y melodrama adolescente que apuesta por una historia conmovedora y emotiva. La producción está dirigida por Julia Hart y tiene una duración de 1 hora y 35 minutos.
Netflix y la película dramática protagonizada por la hija de Adam Sandler (ya es una estrella de Hollywood)
Sunny Sandler es la protagonista de este drama adolescente que promete arrasar en Netflix: explora las complejidades de la adolescencia
La película está protagonizada por Sunny Sandler, hija de Adam Sandler, quien encabeza un elenco integrado también por Melanie Lynskey, Max Greenfield, Stephanie Beatriz, Bebe Neuwirth, Steve Buscemi, Jack Champion, Scarlett Estevez y Jon Lovitz.
Con una mirada centrada en la adolescencia, los vínculos y la música, No se desea buena suerte propone una historia cargada de emociones y momentos familiares. La presencia de Sunny Sandler como protagonista marca uno de los grandes atractivos de esta nueva producción que acaba de incorporarse al catálogo de Netflix.
La película combina drama y melodrama con una sensibilidad especialmente dirigida al público adolescente, pero también busca conectar con quienes disfrutan de las historias emotivas sobre crecimiento personal, relaciones y nuevos desafíos.
Además de contar con un elenco reconocido de Hollywood, la producción despierta especial interés por tener al frente a Sunny Sandler, la hija de Adam Sandler, quien continúa así su camino dentro de la actuación.
Netflix: de qué trata la película No se desea buena suerte
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película No se desea buena suerte versa: "Sophie Birenbaum (Sunny Sandler) está lista para ser el centro de atención como la protagonista del musical escolar, hasta que debe enfrentar más drama en casa que en el escenario".
Reparto de No se desea buena suerte, película de Netflix
- Sunny Sandler como Sophie Birenbaum
- Melanie Lynskey como Elizabeth Birenbaum
- Max Greenfield como Ted Birenbaum
- Stephanie Beatriz
- Bebe Neuwirth
- Steve Buscemi
- Jack Champion como Jack
- Scarlett Estevez como Carolyn Morales
- Jon Lovitz como Lenny
- Max Greenfield
- Bebe Neuwirth
- Elyse Bell como Mallory Sinclair
- Eitan Friedman como Ethan Birenbaum
- Ethan Costanilla como TJ
- Ade Chike Torbert como Frank
- Matan Friedman como Caleb Birenbaum
- Emma McNulty como Erin
- Dylan Pitanza como Alan Fishman
- Claire Scavone como Trista
- Ishita Bansal como Chandra
Dónde ver la película No se desea buena suerte, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película No se desea buena suerte se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película No se desea buena suerte se puede ver en Netflix.
- España: la película No se desea buena suerte se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena la película dramática No se desea buena suerte, protagonizada por Sunny Sandler.
- La trama aborda la adolescencia, los vínculos familiares y la música con una mirada emotiva.
- La producción se encuentra disponible en el catálogo de Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.