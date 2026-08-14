Netflix sorprende y es furor con la película de acción española en donde Luis Zahera y un gran elenco sobresalen, se trata de El correo.
Netflix y Luis Zahera te sorprenderán con la película de acción más vista del mundo
Netflix sorprende y es furor con la película de acción española en donde Luis Zahera y un gran elenco sobresalen
Dirigida por Daniel Calparsoro, uno de los mejores directores de acción y thriller se refiere, El correo recaudó apenas 1,6 millones de euros y fue vista por menos de 250.000 espectadores. Cifra que probablemente ya habrá superado con holgura en la plataforma de streaming.
El correo se ambienta en Madrid, a principios de los años 2000. Es la historia de un ambicioso joven de Vallecas (Arón Piper) que, por casualidad, pasa de ser chófer y aparcacoches a un alumno aventajado en el crimen organizado y el lavado de dinero.
Pronto, su trabajo de Madrid a Bruselas se le empieza a quedar corto y quiere crecer. Marbella y la Costa del Sol parecen el lugar perfecto para hacerlo.
Netflix: de qué trata la película El correo
Año 2002. Iván es un ambicioso chaval de Vallecas al que su barrio le queda pequeño.
Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero.
Iván empezará a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra. Pero Iván no puede dejar de mirar hacia lo más alto. El dinero negro de verdad fluye en la Costa del Sol.
Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván quiere su parte del pastel.
Netflix: reparto de la película El correo
- Arón Piper
- María Pedraza
- Luis Tosar
- Laura Sépul
- Nourdin Batan
- José Manuel Poga
- Luis Zahera
Tráiler de la película El correo
Dónde ver la película El coreo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El correo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El correo se puede ver en Netflix.
- España: la película El correo belga se puede ver en Movistar Plus.
En pocas palabras
- Netflix: sorprende con la película de acción española El correo, protagonizada por Luis Zahera.
- Trama: la cinta narra la historia de un joven ambicioso que se involucra en el crimen organizado y el lavado de dinero.
- Plataforma: la película solo está disponible en Netflix para Latinoamérica y Estados Unidos.