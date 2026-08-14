Netflix y Luis Zahera te sorprenderán con la película de acción más vista del mundo

Pronto, su trabajo de Madrid a Bruselas se le empieza a quedar corto y quiere crecer. Marbella y la Costa del Sol parecen el lugar perfecto para hacerlo.

Netflix: de qué trata la película El correo

Año 2002. Iván es un ambicioso chaval de Vallecas al que su barrio le queda pequeño.

Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero.

Iván empezará a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra. Pero Iván no puede dejar de mirar hacia lo más alto. El dinero negro de verdad fluye en la Costa del Sol.

Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván quiere su parte del pastel.

Netflix: reparto de la película El correo

Arón Piper

María Pedraza

Luis Tosar

Laura Sépul

Nourdin Batan

José Manuel Poga

Luis Zahera

Tráiler de la película El correo

Dónde ver la película El coreo, según la zona geográfica