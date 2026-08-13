La plataforma de series y películas de Netflix tiene entre sus opciones más vistas una película que combina ciencia ficción, terror, suspenso y zombis. Se trata de Extinction, una producción estrenada en 2015 que vuelve a conquistar a los usuarios del streaming.
Netflix y la película de ciencia ficción de 2 horas que es el gran éxito de agosto
Con un elenco que incluye a Matthew Fox y Jeffrey Donovan, la película de ciencia ficción y zombis se ubica segunda en el ranking de Netflix
Dirigida por Miguel Ángel Vivas Moreno, la película presenta una historia de supervivencia en un escenario devastador, donde los protagonistas deben enfrentarse a una amenaza que pone en riesgo sus vidas. Con una duración de 1 hora y 52 minutos, Extinction mantiene la tensión y el suspenso a lo largo de toda la trama.
Aunque la producción no busca revolucionar el género, recibió críticas favorables por su manera de abordar a los personajes y construir una historia de supervivencia. Según Oktay Ege Kozak, de IndieWire, está lejos de ser una obra maestra del horror y no aporta grandes novedades al género, pero funciona como una sólida película de supervivencia y zombis que se toma en serio a sus personajes.
Actualmente, Extinction se encuentra entre las películas más vistas de Netflix, ocupando el segundo puesto del ranking. Para los fanáticos de la ciencia ficción, el terror y las historias de zombis, es una alternativa ideal para una noche de suspenso frente a la pantalla.
Netflix: de qué trata la película Extinction
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Extinction versa: "Nueve años después de un apocalipsis, tres sobrevivientes deben superar sus diferencias y unir fuerzas para repeler a los zombis, que ahora son feroces depredadores".
Nueve años después de que una infección convirtiese a gran parte de la humanidad en criaturas salvajes y sin intelecto, Patrick, Jack y Lu, una niña de nueve años, sobreviven tranquilamente en Harmony, un lugar cubierto por nieves perennes.
Sin embargo, algo terrible ocurrió entre Patrick y Jack, y un odio profundo pervive entre ellos. Cuando las criaturas vuelven a aparecer, ambos deberán dejar atrás el rencor para intentar proteger lo que más quieren.
Reparto de Extinction, película de Netflix
- Matthew Fox
- Jeffrey Donovan
- Quinn McColgan
- Clara Lago
- Valeria Vereau
Netflix: tráiler de la película Extinction
Dónde ver la película Extinction, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Extinction se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Extinction no está disponible en Netflix.
- España: la película Extinction no está disponible en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma suma a su catálogo Extinction, una película de ciencia ficción y zombis estrenada en 2015.
- Trama: La historia sigue a tres sobrevivientes de un apocalipsis que deben unirse para enfrentar a criaturas infectadas.
- Disponibilidad: La producción se encuentra entre las más vistas de la plataforma en Latinoamérica.