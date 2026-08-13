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Netflix y la película de ciencia ficción de 2 horas que es el gran éxito de agosto

Con un elenco que incluye a Matthew Fox y Jeffrey Donovan, la película de ciencia ficción y zombis se ubica segunda en el ranking de Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es la película que está revolucionando Netflix en agosto de 2026.

Es la película que está revolucionando Netflix en agosto de 2026.

La plataforma de series y películas de Netflix tiene entre sus opciones más vistas una película que combina ciencia ficción, terror, suspenso y zombis. Se trata de Extinction, una producción estrenada en 2015 que vuelve a conquistar a los usuarios del streaming.

Dirigida por Miguel Ángel Vivas Moreno, la película presenta una historia de supervivencia en un escenario devastador, donde los protagonistas deben enfrentarse a una amenaza que pone en riesgo sus vidas. Con una duración de 1 hora y 52 minutos, Extinction mantiene la tensión y el suspenso a lo largo de toda la trama.

Aunque la producción no busca revolucionar el género, recibió críticas favorables por su manera de abordar a los personajes y construir una historia de supervivencia. Según Oktay Ege Kozak, de IndieWire, está lejos de ser una obra maestra del horror y no aporta grandes novedades al género, pero funciona como una sólida película de supervivencia y zombis que se toma en serio a sus personajes.

Actualmente, Extinction se encuentra entre las películas más vistas de Netflix, ocupando el segundo puesto del ranking. Para los fanáticos de la ciencia ficción, el terror y las historias de zombis, es una alternativa ideal para una noche de suspenso frente a la pantalla.

Netflix: de qué trata la película Extinction

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Extinction versa: "Nueve años después de un apocalipsis, tres sobrevivientes deben superar sus diferencias y unir fuerzas para repeler a los zombis, que ahora son feroces depredadores".

Nueve años después de que una infección convirtiese a gran parte de la humanidad en criaturas salvajes y sin intelecto, Patrick, Jack y Lu, una niña de nueve años, sobreviven tranquilamente en Harmony, un lugar cubierto por nieves perennes.

Sin embargo, algo terrible ocurrió entre Patrick y Jack, y un odio profundo pervive entre ellos. Cuando las criaturas vuelven a aparecer, ambos deberán dejar atrás el rencor para intentar proteger lo que más quieren.

Reparto de Extinction, película de Netflix

  • Matthew Fox
  • Jeffrey Donovan
  • Quinn McColgan
  • Clara Lago
  • Valeria Vereau

Netflix: tráiler de la película Extinction

Dónde ver la película Extinction, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Extinction se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Extinction no está disponible en Netflix.
  • España: la película Extinction no está disponible en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma suma a su catálogo Extinction, una película de ciencia ficción y zombis estrenada en 2015.
  • Trama: La historia sigue a tres sobrevivientes de un apocalipsis que deben unirse para enfrentar a criaturas infectadas.
  • Disponibilidad: La producción se encuentra entre las más vistas de la plataforma en Latinoamérica.
Resumen generado por Thinkindot AI

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