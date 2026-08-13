Netflix y la película de ciencia ficción de 2 horas que es el gran éxito de agosto

Actualmente, Extinction se encuentra entre las películas más vistas de Netflix, ocupando el segundo puesto del ranking. Para los fanáticos de la ciencia ficción, el terror y las historias de zombis, es una alternativa ideal para una noche de suspenso frente a la pantalla.

Netflix: de qué trata la película Extinction

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Extinction versa: "Nueve años después de un apocalipsis, tres sobrevivientes deben superar sus diferencias y unir fuerzas para repeler a los zombis, que ahora son feroces depredadores".

Nueve años después de que una infección convirtiese a gran parte de la humanidad en criaturas salvajes y sin intelecto, Patrick, Jack y Lu, una niña de nueve años, sobreviven tranquilamente en Harmony, un lugar cubierto por nieves perennes.

Sin embargo, algo terrible ocurrió entre Patrick y Jack, y un odio profundo pervive entre ellos. Cuando las criaturas vuelven a aparecer, ambos deberán dejar atrás el rencor para intentar proteger lo que más quieren.

Reparto de Extinction, película de Netflix

Matthew Fox

Jeffrey Donovan

Quinn McColgan

Clara Lago

Valeria Vereau

Netflix: tráiler de la película Extinction

Dónde ver la película Extinction, según la zona geográfica