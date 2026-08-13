Netflix sacude todo con la película española que te mantendrá al borde de un ataque de nervios, se trata de El practicante.
Netflix sacude todo con la película española que te mantendrá al borde de un ataque de nervios
Netflix sacude el streaming con la película española más dramática y fuerte. Un thriller inquietante que te mantendrá al borde de un ataque de nervios
Mario Casas es el protagonista, y en esta película encarna a un hombre totalmente obsesionado con descubrir si su esposa le es infiel o no. Luego de sufrir un accidente, su vida poco a poco se va convirtiendo en un padecimiento constante al tiempo que su relación de pareja se cae a pedazos.
Mario Casas regresa con nuevo protagonista a Netflix, ahora es El practicante. Una cinta dirigida por Carles Torras que plantea un descafeinado thriller psicológico. Una propuesta que no da ni frío ni calor, en gran medida, por lo mal dibujados que están sus personajes desde guion.
Netflix: de qué trata la película El practicante
Ángel (Mario Casas) es un chico que pasa las noches trabajando en una ambulancia como técnico de emergencias sanitarias. Tras sufrir un grave accidente quedará parapléjico, comenzando a ver el mundo desde una silla de ruedas.
Desde ese trágico instante su vida junto a su pareja, Vane, empezará a desmoronarse, al no saber afrontar su nueva y compleja situación.
Obsesionado con la idea de que ella le es infiel, los celos le arrastrarán a auna espiral de locura y convertirá la vida de su novia en un infierno del que será difícil escapar.
Netflix: reparto de la película El practicante
- Mario Casas
- Déborah François
- Celso Bugallo
- Raúl Jiménez
- Pol Monen
- Guillermo Pfening
- Maria Rodríguez Soto
- Gerard Oms
Tráiler de la película El practicante
Dónde ver la película El practicante, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El practicante se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El practicante se puede ver en Netflix.
- España: la película El practicante se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene la intensa película española de suspenso "El practicante", protagonizada por Mario Casas.
- Trama: un técnico de ambulancias parapléjico se obsesiona con la infidelidad de su esposa, llevando su relación a un infierno.