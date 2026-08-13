Netflix sacude todo con la película española que te mantendrá al borde de un ataque de nervios

Mario Casas es el protagonista, y en esta película encarna a un hombre totalmente obsesionado con descubrir si su esposa le es infiel o no. Luego de sufrir un accidente, su vida poco a poco se va convirtiendo en un padecimiento constante al tiempo que su relación de pareja se cae a pedazos.

Mario Casas regresa con nuevo protagonista a Netflix, ahora es El practicante. Una cinta dirigida por Carles Torras que plantea un descafeinado thriller psicológico. Una propuesta que no da ni frío ni calor, en gran medida, por lo mal dibujados que están sus personajes desde guion.