Netflix tiene uno de los grandes estrenos del 2026, una intensa serie cargada de dramatismo y escenas muy subidas de tono. Tiene 8 capítulos, se trata de Vladimir.
Netflix es un éxito total con la intensa serie muy candente de 8 capítulos
Netflix tiene uno de los grandes estrenos del 2026, una intensa serie cargada de dramatismo y escenas muy subidas de tono. Tiene 8 capítulos
Una profesora de inglés que trabaja en una pequeña universidad de artes liberales se ve enfrentada a sus deseos más profundos y una obsesión que parece no tener vuelta atrás.
Todo esto desemboca cuando su esposo, quien también es profesor en la misma universidad que ella, es acusado e investigado por haber mantenido relaciones inapropiadas con sus antiguas alumnas, quienes son mucho más jóvenes que él.
Debido a que la pareja tiene un entendimiento mutuo respecto a sus actividades extramaritales, la profesora conocía cada una de estas aventuras y noviazgos, pero simplemente se quedaba callada y nunca creyó que éstas fueran a salir a la luz hasta ahora.
A raíz de esto, su matrimonio comienza a fragmentarse más y poco a poco se va sintiendo menos cómoda con su esposo, además de que sus inseguridades respecto a su físico y edad comienzan a aumentar más, pero cuando se une a la facultad un apuesto y joven novelista llamado Vladimir, quien está casado, la profesora desarrollará una obsesión con él que alimentará a como dé lugar.
Netflix: de qué trata la serie Vladimir
La serie Vladimir tiene 8 episodios. Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo, Vladimir, y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse.
Cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesgará todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas.
Netflix: reparto de la serie Vladimir
- Rachel Weisz como "M"
- Leo Woodall como Vladimir
- John Slattery como John
- Jessica Henwick como Cynthia
- Ellen Robertson como Sid
Tráiler de la serie Vladimir
Dónde ver la serie Vladimir, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.
- España: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix tiene la intensa serie Vladimir, cargada de dramatismo y escenas subidas de tono.
- La trama sigue a una profesora obsesionada con un nuevo colega, mientras su matrimonio se desmorona.
- La serie consta de 8 episodios y está disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.