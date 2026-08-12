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Netflix es un éxito total con la intensa serie muy candente de 8 capítulos

Netflix tiene uno de los grandes estrenos del 2026, una intensa serie cargada de dramatismo y escenas muy subidas de tono. Tiene 8 capítulos

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Una profesora de inglés que trabaja en una pequeña universidad de artes liberales se ve enfrentada a sus deseos más profundos y una obsesión que parece no tener vuelta atrás.

Una profesora de inglés que trabaja en una pequeña universidad de artes liberales se ve enfrentada a sus deseos más profundos y una obsesión que parece no tener vuelta atrás.

Netflix tiene uno de los grandes estrenos del 2026, una intensa serie cargada de dramatismo y escenas muy subidas de tono. Tiene 8 capítulos, se trata de Vladimir.

Una profesora de inglés que trabaja en una pequeña universidad de artes liberales se ve enfrentada a sus deseos más profundos y una obsesión que parece no tener vuelta atrás.

Todo esto desemboca cuando su esposo, quien también es profesor en la misma universidad que ella, es acusado e investigado por haber mantenido relaciones inapropiadas con sus antiguas alumnas, quienes son mucho más jóvenes que él.

Debido a que la pareja tiene un entendimiento mutuo respecto a sus actividades extramaritales, la profesora conocía cada una de estas aventuras y noviazgos, pero simplemente se quedaba callada y nunca creyó que éstas fueran a salir a la luz hasta ahora.

A raíz de esto, su matrimonio comienza a fragmentarse más y poco a poco se va sintiendo menos cómoda con su esposo, además de que sus inseguridades respecto a su físico y edad comienzan a aumentar más, pero cuando se une a la facultad un apuesto y joven novelista llamado Vladimir, quien está casado, la profesora desarrollará una obsesión con él que alimentará a como dé lugar.

Netflix: de qué trata la serie Vladimir

La serie Vladimir tiene 8 episodios. Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo, Vladimir, y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse.

Cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesgará todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas.

Netflix: reparto de la serie Vladimir

  • Rachel Weisz como "M"
  • Leo Woodall como Vladimir
  • John Slattery como John
  • Jessica Henwick como Cynthia
  • Ellen Robertson como Sid

Tráiler de la serie Vladimir

Dónde ver la serie Vladimir, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix tiene la intensa serie Vladimir, cargada de dramatismo y escenas subidas de tono.
  • La trama sigue a una profesora obsesionada con un nuevo colega, mientras su matrimonio se desmorona.
  • La serie consta de 8 episodios y está disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Resumen generado por Thinkindot AI

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