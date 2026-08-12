Netflix es un éxito total con la intensa serie muy candente de 8 capítulos

Debido a que la pareja tiene un entendimiento mutuo respecto a sus actividades extramaritales, la profesora conocía cada una de estas aventuras y noviazgos, pero simplemente se quedaba callada y nunca creyó que éstas fueran a salir a la luz hasta ahora.

A raíz de esto, su matrimonio comienza a fragmentarse más y poco a poco se va sintiendo menos cómoda con su esposo, además de que sus inseguridades respecto a su físico y edad comienzan a aumentar más, pero cuando se une a la facultad un apuesto y joven novelista llamado Vladimir, quien está casado, la profesora desarrollará una obsesión con él que alimentará a como dé lugar.

Netflix: de qué trata la serie Vladimir

La serie Vladimir tiene 8 episodios. Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo, Vladimir, y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse.

Cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesgará todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas.

Netflix: reparto de la serie Vladimir

Rachel Weisz como "M"

Leo Woodall como Vladimir

John Slattery como John

Jessica Henwick como Cynthia

Ellen Robertson como Sid

Tráiler de la serie Vladimir

Dónde ver la serie Vladimir, según la zona geográfica