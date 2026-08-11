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Netflix recién estrena la serie de 6 episodios que tiene de todo; artes marciales, thriller y romanticismo

Netflix acaba de lanzar la serie brasilera de solo 6 episodios que lo tiene todo; artes marciales mixtas, thriller, romanticismo y mucha acción

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Netflix recién estrena la serie de 6 episodios que tiene de todo; artes marciales, thriller y romanticismo.

Netflix recién estrena la serie de 6 episodios que tiene de todo; artes marciales, thriller y romanticismo.

Netflix acaba de lanzar la serie brasilera de solo 6 episodios que lo tiene todo; artes marciales mixtas, thriller, romanticismo y mucha acción, se trata de Furioso.

La historia arranca con una premisa impactante: un joven es rescatado al borde de la muerte en un vertedero, con un disparo en la cabeza y sin un solo recuerdo de quién es.

Sin identidad ni pasado, adopta el nombre de Marcelo y encuentra refugio bajo la tutela de Tony (interpretado por Fábio Lago), un veterano entrenador de MMA que decide darle un propósito en la vida a través de la disciplina del combate.

El contenido latinoamericano gana cada vez más fuerza en las plataformas y la nueva apuesta brasileña de Netflix es prueba de ello. Estrenada a finales de julio de 2026, la serie Furioso (Fúria en portugués) logró posicionarse entre las producciones más vistas de las últimas semanas gracias a una mezcla de suspenso, drama y secuencias de artes marciales mixtas (MMA).

Con una primera temporada de seis episodios de aproximadamente cincuenta minutos de duración, la ficción destaca por mantener un ritmo frenético que cautiva tanto a los fanáticos del género de acción como a quienes buscan historias cargadas de misterio.

Netflix: de qué trata la serie Furioso

La sinopsis de Netflix de Furioso explica: "Un joven es rescatado de la muerte por un entrenador de artes marciales mixtas. Sin recordar quién es, adopta el nombre de Marcelo y encuentra un nuevo propósito en la lucha. Pero, al adentrarse en este mundo, comienza a descubrir pistas sobre su enigmático pasado y se ve envuelto en una red de crímenes, secretos y disputas que trascienden los límites del octágono".

Netflix: reparto de la serie Furioso

  • Vinicius Neri como Marcelo
  • Ricardo Pereira como Portuga
  • Bianca Comparato
  • Alice Carvalho
  • Cláudia Raia
  • Kelner Macêdo
  • Fábio Lago
  • Eduardo Moscovis

Tráiler de la serie Furioso

Dónde ver la serie Furioso, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Furioso se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Furioso se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Furioso se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: estrena la serie brasileña "Furioso", un thriller de acción y romance de 6 episodios.
  • Trama: un joven amnésico es rescatado y entrenado en MMA, descubriendo pistas de su pasado criminal.
  • Disponibilidad: la serie se encuentra disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Resumen generado por Thinkindot AI

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