Netflix recién estrena la serie de 6 episodios que tiene de todo; artes marciales, thriller y romanticismo.

El contenido latinoamericano gana cada vez más fuerza en las plataformas y la nueva apuesta brasileña de Netflix es prueba de ello. Estrenada a finales de julio de 2026, la serie Furioso (Fúria en portugués) logró posicionarse entre las producciones más vistas de las últimas semanas gracias a una mezcla de suspenso, drama y secuencias de artes marciales mixtas (MMA).

Con una primera temporada de seis episodios de aproximadamente cincuenta minutos de duración, la ficción destaca por mantener un ritmo frenético que cautiva tanto a los fanáticos del género de acción como a quienes buscan historias cargadas de misterio.

Netflix: de qué trata la serie Furioso

La sinopsis de Netflix de Furioso explica: "Un joven es rescatado de la muerte por un entrenador de artes marciales mixtas. Sin recordar quién es, adopta el nombre de Marcelo y encuentra un nuevo propósito en la lucha. Pero, al adentrarse en este mundo, comienza a descubrir pistas sobre su enigmático pasado y se ve envuelto en una red de crímenes, secretos y disputas que trascienden los límites del octágono".

Netflix: reparto de la serie Furioso

Vinicius Neri como Marcelo

Ricardo Pereira como Portuga

Bianca Comparato

Alice Carvalho

Cláudia Raia

Kelner Macêdo

Fábio Lago

Eduardo Moscovis

Tráiler de la serie Furioso

Dónde ver la serie Furioso, según la zona geográfica