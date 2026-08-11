Netflix acaba de lanzar la serie brasilera de solo 6 episodios que lo tiene todo; artes marciales mixtas, thriller, romanticismo y mucha acción, se trata de Furioso.
Netflix recién estrena la serie de 6 episodios que tiene de todo; artes marciales, thriller y romanticismo
Netflix acaba de lanzar la serie brasilera de solo 6 episodios que lo tiene todo; artes marciales mixtas, thriller, romanticismo y mucha acción
La historia arranca con una premisa impactante: un joven es rescatado al borde de la muerte en un vertedero, con un disparo en la cabeza y sin un solo recuerdo de quién es.
Sin identidad ni pasado, adopta el nombre de Marcelo y encuentra refugio bajo la tutela de Tony (interpretado por Fábio Lago), un veterano entrenador de MMA que decide darle un propósito en la vida a través de la disciplina del combate.
El contenido latinoamericano gana cada vez más fuerza en las plataformas y la nueva apuesta brasileña de Netflix es prueba de ello. Estrenada a finales de julio de 2026, la serie Furioso (Fúria en portugués) logró posicionarse entre las producciones más vistas de las últimas semanas gracias a una mezcla de suspenso, drama y secuencias de artes marciales mixtas (MMA).
Con una primera temporada de seis episodios de aproximadamente cincuenta minutos de duración, la ficción destaca por mantener un ritmo frenético que cautiva tanto a los fanáticos del género de acción como a quienes buscan historias cargadas de misterio.
Netflix: de qué trata la serie Furioso
La sinopsis de Netflix de Furioso explica: "Un joven es rescatado de la muerte por un entrenador de artes marciales mixtas. Sin recordar quién es, adopta el nombre de Marcelo y encuentra un nuevo propósito en la lucha. Pero, al adentrarse en este mundo, comienza a descubrir pistas sobre su enigmático pasado y se ve envuelto en una red de crímenes, secretos y disputas que trascienden los límites del octágono".
Netflix: reparto de la serie Furioso
- Vinicius Neri como Marcelo
- Ricardo Pereira como Portuga
- Bianca Comparato
- Alice Carvalho
- Cláudia Raia
- Kelner Macêdo
- Fábio Lago
- Eduardo Moscovis
Tráiler de la serie Furioso
Dónde ver la serie Furioso, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Furioso se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Furioso se puede ver en Netflix.
- España: la serie Furioso se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: estrena la serie brasileña "Furioso", un thriller de acción y romance de 6 episodios.
- Trama: un joven amnésico es rescatado y entrenado en MMA, descubriendo pistas de su pasado criminal.
- Disponibilidad: la serie se encuentra disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.