Netflix contiene un catálogo lleno de excelentes producciones españolas, como esta gran comedia romántica española que es furor, se trata de Eres tú.
Netflix y Álvaro Cervantes son furor con la romántica película española que enamora
Netflix contiene un catálogo lleno de excelentes producciones españolas, como esta gran comedia romántica española que es furor
Alauda Ruíz de Azúa dirige una comedia romántica sobre un chico (Álvaro Cervantes) que tiene un poder que, tras besar a una chica, le permite ver su futuro.
Todas sus relaciones acaban en ruptura hasta que un día, tras besar a una chica, ve que en el futuro será su esposa y la madre de sus hijos. El problema es que es la novia de su mejor amigo.
Eres tú sigue la vida de un joven que puede ver el futuro de una relación sólo con el primer beso de alguien. Desde su adolescencia, ve que el amor puede ser complicado.
Intenta por todos los medios que no le vuelvan a hacer daño una y otra vez, pero a veces intenta evitar el futuro y vivir el presente. Sólo sale con las mujeres durante algún tiempo antes de romper con ellas para aplazar lo inevitable.
Netflix: de qué trata la película Eres tú
La película española Eres tú gira en torno a Javier (Álvaro Cervantes), quien tuvo su primer beso a los 16 años y descubrió que tiene el don de la clarividencia en el amor y puede ver el futuro.
Cuando por fin descubre quién es el amor de su vida, solo hay un problema: es la novia de su mejor amigo.
Javier es un adulto que jamás ha tenido una pareja estable porque decide terminar las relaciones antes de que comiencen a deteriorarse.
Pero todo cambia de la noche a la mañana cuando besa a Lucía (Silvia Alonso), con quien se ve felizmente casado y con hijos. Pero ella es la novia de su mejor amigo.
Netflix: reparto de la película Eres tú
- Álvaro Cervantes (Javier)
- Silvia Alonso (Lucía)
- Gorka Otxoa (Roberto)
- Susana Abaitua (Ariana)
- Pilar Castro (Sonsoles Durán)
- Fabia Castro (Esther)
- Lara Oliete (Carla)
- Ninton Sánchez (Simón)
- Paula Muñoz (Berta)
Tráiler de la película Eres tú
Dónde ver la película Eres tú, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Eres tú se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Eres tú se puede ver en Netflix.
- España: la película Eres tú se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma suma a su catálogo la comedia romántica española "Eres tú", dirigida por Alauda Ruíz de Azúa.
- Trama central: la película sigue a Javier, un joven con el don de ver el futuro amoroso tras un beso, cuya vida se complica al ver que el amor de su vida es la novia de su mejor amigo.
- Elenco principal: la cinta está protagonizada por Álvaro Cervantes, quien da vida a Javier, y Silvia Alonso en el papel de Lucía.