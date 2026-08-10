Netflix y Álvaro Cervantes son furor con la romántica película española que enamora

Eres tú sigue la vida de un joven que puede ver el futuro de una relación sólo con el primer beso de alguien. Desde su adolescencia, ve que el amor puede ser complicado.

Intenta por todos los medios que no le vuelvan a hacer daño una y otra vez, pero a veces intenta evitar el futuro y vivir el presente. Sólo sale con las mujeres durante algún tiempo antes de romper con ellas para aplazar lo inevitable.

Netflix: de qué trata la película Eres tú

La película española Eres tú gira en torno a Javier (Álvaro Cervantes), quien tuvo su primer beso a los 16 años y descubrió que tiene el don de la clarividencia en el amor y puede ver el futuro.

Cuando por fin descubre quién es el amor de su vida, solo hay un problema: es la novia de su mejor amigo.

Javier es un adulto que jamás ha tenido una pareja estable porque decide terminar las relaciones antes de que comiencen a deteriorarse.

Pero todo cambia de la noche a la mañana cuando besa a Lucía (Silvia Alonso), con quien se ve felizmente casado y con hijos. Pero ella es la novia de su mejor amigo.

Netflix: reparto de la película Eres tú

Álvaro Cervantes (Javier)

Silvia Alonso (Lucía)

Gorka Otxoa (Roberto)

Susana Abaitua (Ariana)

Pilar Castro (Sonsoles Durán)

Fabia Castro (Esther)

Lara Oliete (Carla)

Ninton Sánchez (Simón)

Paula Muñoz (Berta)

Tráiler de la película Eres tú

Dónde ver la película Eres tú, según la zona geográfica