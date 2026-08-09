Netflix y José Coronado avasallan con la serie española de 8 capítulos que es un éxito mundial

José Coronado interpreta a Federico Seligman, el jefe de una poderosa empresa familiar dedicada a los medios de comunicación que debe alejarse de los negocios a causa de una enfermedad.

Cuando regresa al mando dos años después, el patriarcase enfrentará a las decisiones que han tomado sus familiares en su ausencia y hará todo lo posible por no arruinar su patrimonio.