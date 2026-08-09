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Netflix y José Coronado avasallan con la serie española de 8 capítulos que es un éxito mundial

Netflix y José Coronado son una dupla imbatible que avasallan con la serie española que te atrapará en 8 capítulos

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Netflix y José Coronado arrasan con la serie española de 8 capítulos que es un éxito mundial

Netflix y José Coronado arrasan con la serie española de 8 capítulos que es un éxito mundial

Netflix y José Coronado son una dupla imbatible que avasallan con la serie española que te atrapará en 8 capítulos, se trata de Legado.

José Coronado interpreta a Federico Seligman, el jefe de una poderosa empresa familiar dedicada a los medios de comunicación que debe alejarse de los negocios a causa de una enfermedad.

Cuando regresa al mando dos años después, el patriarcase enfrentará a las decisiones que han tomado sus familiares en su ausencia y hará todo lo posible por no arruinar su patrimonio.

Netflix: de qué trata la serie Legado

"Federico Seligman es un magnate de la comunicación y los negocios y padre de cuatro hijos. Tras retirarse de sus empresas de comunicación para recuperarse de una enfermedad que lo tiene dos años al margen, descubre a su vuelta que sus hijos se han convertido en unos desconocidos y están llevando los negocios por un rumbo que él detesta. Por eso, hará lo inimaginable para que no destrocen su legado", reza la sinopsis de Netflix.

Netflix: reparto del a serie Legado

  • José Coronado
  • Belén Cuesta
  • Diego Martín
  • Natalia Huarte
  • María Morera
  • Susi Sánchez
  • Mireia Portas
  • Gustavo Salmerón
  • Nico Romero
  • Iván Pellicer
  • Lucas Nabor

Tráiler de la serie Legado

Dónde ver la serie Legado, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Legado se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Legado se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Legado se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix y José Coronado: la dupla imbatible arrasa con la serie española que atrapa en 8 capítulos.
  • Sinopsis de Legado: Federico Seligman, magnate de la comunicación, regresa tras una enfermedad y lucha contra sus hijos por el control de su imperio mediático.
  • Disponibilidad: la serie española "Legado" se encuentra disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Resumen generado por Thinkindot AI

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