Netflix y José Coronado son una dupla imbatible que avasallan con la serie española que te atrapará en 8 capítulos, se trata de Legado.
Netflix y José Coronado avasallan con la serie española de 8 capítulos que es un éxito mundial
Netflix y José Coronado son una dupla imbatible que avasallan con la serie española que te atrapará en 8 capítulos
José Coronado interpreta a Federico Seligman, el jefe de una poderosa empresa familiar dedicada a los medios de comunicación que debe alejarse de los negocios a causa de una enfermedad.
Cuando regresa al mando dos años después, el patriarcase enfrentará a las decisiones que han tomado sus familiares en su ausencia y hará todo lo posible por no arruinar su patrimonio.
Netflix: de qué trata la serie Legado
"Federico Seligman es un magnate de la comunicación y los negocios y padre de cuatro hijos. Tras retirarse de sus empresas de comunicación para recuperarse de una enfermedad que lo tiene dos años al margen, descubre a su vuelta que sus hijos se han convertido en unos desconocidos y están llevando los negocios por un rumbo que él detesta. Por eso, hará lo inimaginable para que no destrocen su legado", reza la sinopsis de Netflix.
Netflix: reparto del a serie Legado
- José Coronado
- Belén Cuesta
- Diego Martín
- Natalia Huarte
- María Morera
- Susi Sánchez
- Mireia Portas
- Gustavo Salmerón
- Nico Romero
- Iván Pellicer
- Lucas Nabor
Tráiler de la serie Legado
Dónde ver la serie Legado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Legado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Legado se puede ver en Netflix.
- España: la serie Legado se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix y José Coronado: la dupla imbatible arrasa con la serie española que atrapa en 8 capítulos.
- Sinopsis de Legado: Federico Seligman, magnate de la comunicación, regresa tras una enfermedad y lucha contra sus hijos por el control de su imperio mediático.
- Disponibilidad: la serie española "Legado" se encuentra disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.