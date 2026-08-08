El otro padre: ¿Qué secretos esconde la nueva serie de Netflix sobre trasplantes?

Con 10 capítulos, El otro padre presenta una trama en la que una reconocida médica busca desesperadamente un donante de riñón para salvar la vida de su hija. Sin embargo, una prueba de ADN y una relación oculta cambian por completo el destino de dos familias, dando lugar a un relato emotivo e intenso.

Si buscas nuevas series y películas para maratonear, El otro padre es una de las propuestas más destacadas de Netflix. Con un elenco encabezado por Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser, esta producción mexicana se posiciona como una excelente opción para los amantes de los dramas familiares llenos de misterio y emociones.