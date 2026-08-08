Netflix continúa ampliando su catálogo de series y películas con producciones latinoamericanas que combinan drama, emoción y grandes actuaciones. Entre los estrenos de julio de 2026 se encuentra El otro padre, una serie mexicana que rápidamente comenzó a captar la atención de los suscriptores gracias a una historia cargada de secretos familiares y giros inesperados.
El otro padre: ¿Qué secretos esconde la nueva serie de Netflix sobre trasplantes?
Con una trama que explora secretos familiares y lazos de sangre, la serie de Netflix aborda la urgencia de un trasplante de riñón
Con 10 capítulos, El otro padre presenta una trama en la que una reconocida médica busca desesperadamente un donante de riñón para salvar la vida de su hija. Sin embargo, una prueba de ADN y una relación oculta cambian por completo el destino de dos familias, dando lugar a un relato emotivo e intenso.
Si buscas nuevas series y películas para maratonear, El otro padre es una de las propuestas más destacadas de Netflix. Con un elenco encabezado por Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser, esta producción mexicana se posiciona como una excelente opción para los amantes de los dramas familiares llenos de misterio y emociones.
Netflix: tráiler de la serie El otro padre
Netflix: de qué trata la serie El otro padre
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El otro padre versa: "A sus diecisiete años, Julieta sueña con tener novio. Pero cuando su salud se debilita, la búsqueda de un donante de riñón se vuelve una amenaza para su familia y sus amistades".
Para salvar a su hija de una insuficiencia renal, Maca hace una prueba de ADN que lo cambia todo: el padre biológico de Julieta es un secreto de veinte años que amenaza con derrumbar la vida que tanto le costó construir.
Reparto de El otro padre, la serie mexicana de Netflix
- Silvia Navarro
- Manolo Cardona
- Erik Hayser
- Paola Núñez
- Azul Gualta
- Sebastián Dante
- Emilio Osorio
- Pamela Moreno
- Romina Poza
Dónde ver la serie El otro padre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El otro padre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El otro padre se puede ver en Netflix.
- España: la serie El otro padre se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma estrena "El otro padre", una serie mexicana sobre secretos familiares y trasplantes.
- Trama: Una médica busca un riñón para su hija y descubre un secreto de veinte años tras una prueba de ADN.
- Producción: La serie de 10 capítulos cuenta con un elenco reconocido y está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.