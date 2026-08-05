El catálogo de Netflix tiene una nueva propuesta para los fanáticos de las series y películas de acción: Máquina de guerra (War Machine), un filme de ciencia ficción que combina combates, tecnología y una historia cargada de tensión. Dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Alan Ritchson, la producción australiana se convirtió en una de las opciones más comentadas dentro de la plataforma.
"Escenas de acción impactantes": con una puntuación de 5,4, es la mejor película de 2026 en Netflix
Protagonizada por Alan Ritchson, esta película de acción y ciencia ficción de Netflix mantiene un ritmo intenso y una trama llena de giros narrativos
Con una duración de aproximadamente dos horas, Máquina de guerra sostiene un ritmo intenso y apuesta por una trama llena de giros narrativos que mantienen la atención del espectador. Las críticas especializadas destacaron su capacidad para evitar momentos repetitivos y renovar el interés a través de situaciones inesperadas y escenas de acción impactantes.
Desde la crítica cinematográfica, algunos especialistas valoraron que la película logra mantener la tensión durante todo su desarrollo y aprovechar sus elementos de ciencia ficción para construir un entretenimiento efectivo. Por eso, Máquina de guerra se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan una nueva película de acción dentro del amplio catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Máquina de guerra
La historia de Máquina de guerra sigue a un grupo de reclutas que enfrenta la etapa final de un exigente entrenamiento para convertirse en Army Rangers, la élite de operaciones especiales de Estados Unidos. Lo que empieza como una prueba extrema en un entorno aislado, pronto se convierte en una situación fuera de control.
El protagonista, encarnado por Alan Richson, es un ingeniero de combate conocido como el recluta 8, quien arrastra el dolor por la muerte de su hermano en combate y busca rendirle honor superando cada desafío. Sin embargo, todo cambia cuando una misteriosa máquina letal de origen desconocido aparece en la zona.
Desde ese momento, el entrenamiento deja de ser un simulacro. Con recursos limitados y munición de práctica, los soldados deberán improvisar para sobrevivir frente a una amenaza tecnológica implacable, que no se detiene ni muestra debilidad.
La película plantea un escenario donde la resistencia humana se enfrenta a un enemigo imposible, transformando el campo de entrenamiento en una lucha desesperada por la vida.
Reparto de Máquina de guerra, película de Netflix
- Alan Ritchson como "Recluta 81"
- Dennis Quaid como Sargento Mayor Sheridan
- Stephan James como “7”
- Jai Courtney
- Esai Morales como Oficial Torres.
- Keiynan Lonsdale
- Daniel WebbeR
Dónde ver la película Máquina de guerra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Máquina de guerra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Máquina de guerra se puede ver en Netflix.
- España: la película Máquina de guerra se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrena la película de acción y ciencia ficción "Máquina de guerra", protagonizada por Alan Ritchson.
- Trama: Un grupo de reclutas enfrenta un entrenamiento extremo que se vuelve una lucha por la supervivencia contra una máquina letal.
- Disponibilidad: El filme se encuentra disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.