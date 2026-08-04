Netflix acaba de estrenar la serie coreana de 12 capítulos que es ideal para maratonear

La trama sigue un romance atravesado por el misterio y situaciones inesperadas, en una propuesta que se destaca por mezclar distintos géneros sin perder el foco en la historia de amor. Los protagonistas son los actores surcoreanos Park Eun-bin y Yang Se-jong, cuyas interpretaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica especializada.

Entre las reseñas más destacadas, Mamta Naik, de Mashable, afirmó: "La química entre Park Eun-bin y Yang Se-jong hace que este romance sobrenatural resulte cautivador". A su vez, Greg MacArthur, de Screen Rant, sostuvo: "Una de las nuevas series más innovadoras de Netflix, por su mezcla de géneros, y merece la pena verla", resaltando la originalidad de esta producción de Corea dentro del catálogo.