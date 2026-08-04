Entre las series y películas de Netflix, Muertos de amor se convirtió en una de las novedades más comentadas de 2026. La producción de Corea, creada por Lee Min-su y Choi Jung-mi, combina comedia romántica, suspenso y elementos sobrenaturales en una historia de 12 capítulos que logró ubicarse en el puesto número 9 entre las series más vistas de TV en la plataforma.
Netflix acaba de estrenar la serie coreana de 12 capítulos que es ideal para maratonear
Con actuaciones destacadas de Park Eun-bin y Yang Se-jong, la serie surcoreana de Netflix cautiva a la audiencia global con su mezcla de géneros
La trama sigue un romance atravesado por el misterio y situaciones inesperadas, en una propuesta que se destaca por mezclar distintos géneros sin perder el foco en la historia de amor. Los protagonistas son los actores surcoreanos Park Eun-bin y Yang Se-jong, cuyas interpretaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica especializada.
Entre las reseñas más destacadas, Mamta Naik, de Mashable, afirmó: "La química entre Park Eun-bin y Yang Se-jong hace que este romance sobrenatural resulte cautivador". A su vez, Greg MacArthur, de Screen Rant, sostuvo: "Una de las nuevas series más innovadoras de Netflix, por su mezcla de géneros, y merece la pena verla", resaltando la originalidad de esta producción de Corea dentro del catálogo.
Netflix: de qué trata la serie Muertos de amor
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Muertos de amor versa: "Una heredera hotelera que ve fantasmas se asocia con un fiscal apasionado en un drama romántico de investigación ocultista lleno de caos".
Por el tormento que le causa su don de ver fantasmas, Cheon Yeo-ri decide que el amor no es para ella. Pero un fiscal ve en esta heredera a una gran aliada para resolver casos.
Netflix: tráiler de la serie Muertos de amor
Reparto de Muertos de amor, serie de Netflix
- Park Eun-bin como Cheon Yeo-ri
- Yang Se-jong como Ma Gang-uk
- Ong Seong-wu como Kang Min-hwan
- Jo Hye-joo como Cheon Ha-ri
- Baek Ji-won como Ok Gye-hui
- Lee Chang-hoon como Ko Pil-dong
Dónde ver la serie Muertos de amor, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Muertos de amor se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Muertos de amor se puede ver en Netflix.
- España: la serie Muertos de amor se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Comedia romántica: "Muertos de amor", una serie de Corea, triunfa en Netflix por su mezcla de géneros.
- Trama: La historia narra el romance entre una heredera que ve fantasmas y un fiscal.
- Elenco: Park Eun-bin y Yang Se-jong protagonizan esta producción de 12 capítulos.