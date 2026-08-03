Netflix incorporó a su catálogo de series y películas la esperada miniserie Hombre en llamas, una nueva adaptación basada en las novelas de A. J. Quinnell. La producción, compuesta por 7 capítulos, reimagina la historia que años atrás conquistó al público en el cine y ahora apuesta por un formato televisivo con una mirada más profunda sobre sus personajes y conflictos.
Hombre en llamas llegó a Netflix: la nueva serie de 7 capítulos que arrasa a nivel mundial
La nueva serie de Netflix de 7 episodios reimagina la icónica historia con una mirada más profunda en sus personajes y conflictos
La trama sigue a John Creasy, un exmercenario que carga con un pasado marcado por la violencia y la pérdida. Cuando acepta proteger a la hija de un antiguo compañero, se ve obligado a enfrentar enemigos poderosos mientras intenta encontrar una oportunidad de redención. A lo largo de los episodios, la acción, el suspenso y el drama se combinan para construir un relato intenso que mantiene la tensión de principio a fin.
El protagonista de esta versión es Yahya Abdul-Mateen II, quien aporta una interpretación renovada de Creasy. La serie fue creada por Kyle Killen y conserva la esencia de las novelas originales, aunque adapta la historia a un formato moderno con mayor desarrollo de los personajes y de las relaciones que impulsan el conflicto principal.
Con escenas de alto impacto, un ritmo atrapante y una historia cargada de emociones, Hombre en llamas busca convertirse en una de las producciones más destacadas del catálogo de Netflix. Para quienes disfrutan las series y películas de acción, crimen y suspenso, esta miniserie reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las grandes recomendaciones de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Hombre en llamas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Hombre en llamas versa: "Un veterano de las Fuerzas Armadas Especiales, atormentado por su pasado y acechado por sus enemigos, lucha por mantener a salvo a una adolescente en las calles de Río de Janeiro".
John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), que en su día fue un mercenario de las Fuerzas Especiales muy hábil y capaz, conocido por sobrevivir incluso en las situaciones más desoladoras, sufre ahora un intenso trastorno de estrés postraumático.
Decidido a superar sus demonios personales, emprende un camino hacia la redención. Pero, antes de que pueda adaptarse a esta nueva vida, se encuentra de nuevo en el fuego, luchando más duro que nunca.
Reparto de Hombre en llamas, serie de Netflix
- Yahya Abdul-Mateen II como John Creasy
- Billie Boullet como Poe Rayburn
- Alice Braga como Valeria Melo
- Alex Ozerov-Meyer como Iván Gusev
Dónde ver la serie Hombre en llamas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Hombre en llamas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hombre en llamas se puede ver en Netflix.
- España: la serie Hombre en llamas se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: la miniserie "Hombre en llamas" basada en las novelas de A. J. Quinnell.
- Trama intensa: Sigue a John Creasy, un exmercenario buscando redención al proteger a una adolescente.
- Producción y reparto: Con 7 capítulos, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, disponible en Netflix.