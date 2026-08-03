Hombre en llamas llegó a Netflix: la nueva serie de 7 capítulos que arrasa a nivel mundial

Con escenas de alto impacto, un ritmo atrapante y una historia cargada de emociones, Hombre en llamas busca convertirse en una de las producciones más destacadas del catálogo de Netflix. Para quienes disfrutan las series y películas de acción, crimen y suspenso, esta miniserie reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las grandes recomendaciones de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Hombre en llamas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Hombre en llamas versa: "Un veterano de las Fuerzas Armadas Especiales, atormentado por su pasado y acechado por sus enemigos, lucha por mantener a salvo a una adolescente en las calles de Río de Janeiro".

John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), que en su día fue un mercenario de las Fuerzas Especiales muy hábil y capaz, conocido por sobrevivir incluso en las situaciones más desoladoras, sufre ahora un intenso trastorno de estrés postraumático.

Decidido a superar sus demonios personales, emprende un camino hacia la redención. Pero, antes de que pueda adaptarse a esta nueva vida, se encuentra de nuevo en el fuego, luchando más duro que nunca.

Reparto de Hombre en llamas, serie de Netflix

Yahya Abdul-Mateen II como John Creasy

Billie Boullet como Poe Rayburn

Alice Braga como Valeria Melo

Alex Ozerov-Meyer como Iván Gusev

Dónde ver la serie Hombre en llamas, según la zona geográfica