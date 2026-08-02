Nicole Kidman es un éxito rotundo con la serie de acción más vista del mundo

Nicole Kidman encarna a una agente de la CIA, jefa civil de este equipo de operaciones especiales y la conexión entre el lado militar y el político del asunto.

Morgan Freeman, que es parte importante del elenco, todavía no hizo acto de presencia, pero su rol está anunciado como el de un Secretario de Estado.

Quizás, cuando ambos participen más directamente en la trama, le agreguen un poco más de complejidad narrativa.

Operaciones Especiales: Lioness está impecablemente narrada, tiene a dos personajes principales bien construidos y, más allá de ciertos excesos –la violencia aplicada sobre Cruz bordea lo morboso–, Sheridan sabe construir suspenso de entrada y dejar al espectador esperando más

Paramount Plus: de qué trata la serie Operaciones Especiales: Lioness

Operaciones Especiales: Lioness tiene 3 temporadas. Cruz Manuelos, una joven infante de marina ruda pero apasionada, es reclutada para unirse al Equipo Lioness Engagement de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Joe, el jefe de estación del programa Lioness, tiene la tarea de capacitar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos

Paramount Plus: reparto de la serie Operaciones Especiales: Lioness

Zoe Saldana como Joe

Laysla De Oliveira será Cruz

Michael Kelly como Byron

Genesis Rodriguez será Josefina Josie Carillo

Nicole Kidman como Kaitlyn Meade

Morgan Freeman será Edwin Mullins

Thad Luckinbill como Kyle McManus

Tráiler de la serie Operaciones Especiales: Lioness