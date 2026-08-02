Nicole Kidman brilla y sobresale en la serie de acción que acaba de estrenar la tercera temporada y es la más vista del mundo, se trata de Operaciones Especiales: Lioness y es una de las joyas de Paramount Plus.
Nicole Kidman es un éxito rotundo con la serie de acción más vista del mundo
Nicole Kidman brilla y sobresale en la serie de acción que acaba de estrenar la tercera temporada y es la más vista del mundo
Esta serie del creador de Yellowstone (Taylor Sheridian) es un thriller bélico centrado en un equipo especial de marines que se dedica a infiltrar mujeres entre los enemigos.
Operaciones Especiales: Lioness promete una dosis constante de acción con dos personajes femeninos como eje. Zoe Saldaña es muy efectiva como la dura y frontal Joe, la jefa de un equipo de operaciones especiales que trabaja en zonas de conflicto –Siria e ISIS, en este caso– y que se dedica, entre otras cosas, a infiltrar mujeres entre los enemigos, por motivos que se revelarán más adelante
Nicole Kidman encarna a una agente de la CIA, jefa civil de este equipo de operaciones especiales y la conexión entre el lado militar y el político del asunto.
Morgan Freeman, que es parte importante del elenco, todavía no hizo acto de presencia, pero su rol está anunciado como el de un Secretario de Estado.
Quizás, cuando ambos participen más directamente en la trama, le agreguen un poco más de complejidad narrativa.
Operaciones Especiales: Lioness está impecablemente narrada, tiene a dos personajes principales bien construidos y, más allá de ciertos excesos –la violencia aplicada sobre Cruz bordea lo morboso–, Sheridan sabe construir suspenso de entrada y dejar al espectador esperando más
Paramount Plus: de qué trata la serie Operaciones Especiales: Lioness
Operaciones Especiales: Lioness tiene 3 temporadas. Cruz Manuelos, una joven infante de marina ruda pero apasionada, es reclutada para unirse al Equipo Lioness Engagement de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Joe, el jefe de estación del programa Lioness, tiene la tarea de capacitar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos
Paramount Plus: reparto de la serie Operaciones Especiales: Lioness
- Zoe Saldana como Joe
- Laysla De Oliveira será Cruz
- Michael Kelly como Byron
- Genesis Rodriguez será Josefina Josie Carillo
- Nicole Kidman como Kaitlyn Meade
- Morgan Freeman será Edwin Mullins
- Thad Luckinbill como Kyle McManus
Tráiler de la serie Operaciones Especiales: Lioness
En pocas palabras
- Nicole Kidman: protagoniza la exitosa serie de acción "Operaciones Especiales: Lioness" en Paramount Plus.
- Trama: la serie sigue a un equipo especial de la CIA infiltrando mujeres para desmantelar organizaciones terroristas.
- Producción: creada por Taylor Sheridian, cuenta con un elenco estelar y ha estrenado su tercera temporada, siendo la más vista globalmente.