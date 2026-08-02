Dónde estará el primer hotel de Harry Potter para vivir una experiencia inmersiva

¿Dónde estará ubicado el hotel de Harry Potter?

A diferencia de los parques tradicionales ya establecidos en Estados Unidos, este megaproyecto se encontrará en la localidad de Günzburg, en la región de Baviera al sur de Alemania. El hotel formará parte de una importante expansión dentro de las instalaciones del LEGOLAND® Deutschland Resort, situándose a poco más de una hora en auto de ciudades clave como Múnich o Stuttgart.

El hotel de Harry Potter estará en la localidad de Günzburg, en Alemania.

La iniciativa surge como una alianza estratégica estratégica entre Warner Bros. Discovery Global Experiences y Merlin Entertainments. Ambas compañías unieron fuerzas para desarrollar una zona temática exclusiva que combinará la arquitectura fantástica del mundo mágico de J.K. Rowling con la estética y el lenguaje visual de los populares bloques de LEGO®.