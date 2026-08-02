El universo de Harry Potter fue creado hace más de 30 años, pero todavía sigue conquistando a millones de personas en todo el mundo. Ahora los fanáticos del niño mago podrán vivir una experiencia inmersiva en un hotel de lujo con temática de Hogwarts.
Dónde estará el primer hotel de Harry Potter para vivir una experiencia inmersiva
Si eres fanáticos/a de Harry Potter, esta experiencia inmersiva es todo lo que necesitas para seguir disfrutando la magia
¿Dónde estará ubicado el hotel de Harry Potter?
A diferencia de los parques tradicionales ya establecidos en Estados Unidos, este megaproyecto se encontrará en la localidad de Günzburg, en la región de Baviera al sur de Alemania. El hotel formará parte de una importante expansión dentro de las instalaciones del LEGOLAND® Deutschland Resort, situándose a poco más de una hora en auto de ciudades clave como Múnich o Stuttgart.
La iniciativa surge como una alianza estratégica estratégica entre Warner Bros. Discovery Global Experiences y Merlin Entertainments. Ambas compañías unieron fuerzas para desarrollar una zona temática exclusiva que combinará la arquitectura fantástica del mundo mágico de J.K. Rowling con la estética y el lenguaje visual de los populares bloques de LEGO®.
¿Cómo será la estadía en este hotel?
El objetivo del proyecto es garantizar una inmersión continua que enlace la narrativa, las atracciones del parque y el alojamiento en una misma vivencia. Entre los principales atractivos de la experiencia destacan:
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Habitaciones temáticas: diseñadas con detalles de las cuatro icónicas casas de Hogwarts (Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff).
Detalles interactivos y magia visual: las suites incluirán réplicas de libros de hechizos, varitas interactivas y efectos especiales pensados para conectar tanto a fanáticos históricos como a las nuevas generaciones.
Escenarios icónicos: espacios y mobiliarios inspirados directamente en la saga (como ambientes que evocan las habitaciones de los personajes en la escuela de magia) reinterpretados bajo la mirada creativa de LEGO®.
De esta manera, esta ambiciosa apuesta en territorio alemán, le servirá a la franquicia busca redefinir el turismo temático global y ofrecer a los fanáticos una oportunidad única para dormir, literalmente, dentro del mundo de Harry Potter.
En pocas palabras
- Primer hotel temático: Abrirá sus puertas en Alemania y ofrecerá una experiencia inmersiva inspirada en el mundo de Harry Potter.
- Ubicación y Alianza: Estará en LEGOLAND Deutschland Resort, resultado de la colaboración entre Warner Bros. Discovery y Merlin Entertainments.
- Detalles de la estadía: Contará con habitaciones temáticas de Hogwarts, elementos interactivos y escenarios icónicos inspirados en la saga.