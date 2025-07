Harry Potter.jpg La futura serie de Harry Potter ha creado una nueva controversia

La segunda controversia es más conocida y es que Severus Snape, el personaje interpretado por el gran Alan Rickman en las películas, será interpretado por un actor de raza negra, lo que volvió a poner el debate sobre la corrección política de Hollywood y cómo esta ha llevado a que se cambien varios personajes en los últimos años. Ahora, hay un nuevo cambio que puede hacer ruido.

Los nuevos cambios que traerá la serie de Harry Potter

Con el elenco de actores ya confirmado para la primera de las siete temporadas, también se van revelando otros secretos sobre la serie de Harry Potter.

Por suerte, para todo el mundo, los tres actores que interpretarán al trío Harry Potter, Hermione Gringer y Ron Weasley fueron del agrado de los fanáticos. Se trata de Dominic McLaughlin,Arabella Stanton y Alastair Stout. Por su parte, Dumbledore será John Lithgow, Snape será Paapa Essiedu y Hagrid será Nick Frost. Y más allá del tema de Paapa Essiedu, ha sido otro punto el que ha llamado la atención.

actores harry potter Los nuevos actores de Harry Potter (arriba) y cómo se vieron los actores que interpretaron sus papeles en las películas (abajo)

Y es que algunos de los fanáticos de Harry Potter se dieron cuenta de que entre los papeles con actores ya confirmados se encuentran el de Lucius Malfoy (Johnny Flynn) y el del ministro de Magia, Cornelius Fudge (Bertie Carvel). Esto para nadie sería un problema, salvo por un detalle.

Y es que ese detalle implica que ambos personajes no aparecen en el primer libro de Harry Potter, por lo que tampoco lo deberían hacer en la primera temporada de la serie y ninguno de ellos son cualquier personaje, ya que tienen su peso en la historia. Si bien, no se sabe cuál es la razón de su aparición, ni de qué modo será, lo que sí es cierto es que esto ya implica un cambio en la serie respecto a los libros y seguramente no será la única licencia que se tomen sobre la historia.